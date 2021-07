BMX’er Niek Kimmann rijdt met kapotte knie naar goud: ‘Ik geloof het nog niet helemaal’

Olympisch kampioen Niek Kimmann op het erepodium met de gouden medaille om zijn nek, na een voorbereiding waarin hij een forse knieblessure opliep en een chaotische slotdag. Beeld ANP

‘Het begint te bezinken, maar ik geloof het nog niet helemaal’, zei de 25-jarige fietscrosser uit Lutten na zijn heroïsche triomf voor de camera’s van de NOS.

Een scheur in zijn knieschijf hield Kimmann begin deze week over aan de botsing tijdens een training op de olympische baan van het Ariake Urban Sports Park. ‘Toen dacht ik: deze droom is voorbij. Maar ik wist ook: ik ben relatief jong, deze baan ligt mij. Als ik ooit een olympische titel wil pakken, moet het nu.’

Vol pijnstillers vocht hij zich toch door het toernooi, waarin Kimmann nog altijd vanaf zijn eerste wedstrijd tot en met de finale de sterkste was. Al sloegen de medicijnen kort voor de finale wel op zijn maag. Tot zijn geluk werd de start van de race uitgesteld vanwege regenval. ‘Ik had echt buikkramp, dus toen de eerste race 45 minuten werd uitgesteld, kwam me dat goed uit.’

Niek Kimmann na het winnen van de finale bij de BMX-cross. Beeld ANP

Valpartijen

De slotdag met de halve finales en finales was toch al chaotisch. Olympisch titelverdediger Connor Fields ging hard onderuit en moest op een brancard worden weggedragen. Ook ploeggenoot Twan van Gendt kwam ten val, evenals de Nederlandse vrouwen Laura Smulders en Judy Baauw. Het deerde Kimmann, die in 2015 wereldkampioen werd, allemaal niet.

‘Het ging in de afgelopen weken zo goed’, vertelde Kimmann. ‘Mijn coach zei: zelfs als je niet op je best bent, kun je nog steeds winnen. Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden.’

De Nederlander startte steeds aan de buitenkant en zorgde er met een versnelling op het eerste rechte stuk voor dat hij als eerste door de eerste bocht ging. Dat lukte hem in de finale ook. Kimmann gaf zijn koppositie daarna niet meer af op de lange olympische baan en pakte overtuigend het goud. Het zilver was voor de Brit Kye Whyte, het brons voor de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes.

Kimmann bezorgde Nederland zo het eerste olympisch goud in het BMX’en. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio eindigde hij als zevende in de finale, waarin landgenoot Jelle van Gorkom toen zilver pakte.