Blue Monday: een pseudowetenschappelijke pr-stunt die uitgroeide tot een nieuwe Black Friday

Bezoekers van de Vakantiebeurs afgelopen donderdag. Blue Monday is van origine een concept om meer reizen te verkopen in januari. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een persbericht landt in de inbox: ‘De enige manier om Blue Monday door te komen is voor ruim de helft van de Nederlanders (53 procent) door te gaan sporten.’ De afzender is fitnessbedrijf OneFit dat een peiling heeft gehouden ‘onder ruim 1.000 Nederlanders’. Onderaan in de kleine letters vermeld: de respondenten zijn geworven onder de eigen leden. Representatief? Niet bepaald.

Een pseudowetenschappelijke peiling past eigenlijk precies in de geest van Blue Monday. De zogenaamd somberste dag van het jaar, die in 2023 op 16 januari zou vallen, is begonnen als pr-stunt maar groeide uit tot marketingdag in de geest van Black Friday. De boodschap: koop je uit je winterdip met deze onweerstaanbare aanbiedingen.

‘Maak een lekkere lunch klaar’, is het advies om de sipheid te bestrijden op reclamefolder.nl, met daarbij een link naar een ‘elektrische lunchbox’, ‘ideaal voor het opwarmen van voedsel onderweg’. Op vele marketingsites wordt uitgelegd hoe je als ondernemer kunt inhaken op Blue Monday en een leuke post op sociale media (‘humor is belangrijk’) kunt zetten.

Tevens wordt de dag aangegrepen om de bewustwording rond psychische problemen te verhogen. Deze maandag lanceert Hanna Verboom een documentaire over mentale gezondheid en lopen mensen de Blue Monday Run, een rondje van 25 kilometer om geld op te halen voor Mind, een organisatie die de psychische gezondheid wil verbeteren. Een persbericht van vorig jaar: ‘Meester Hidde rapt jongeren door coronadepressie op Blue Monday.’

‘Wetenschappelijke’ formule

Het oorspronkelijke concept is in 2005 in opdracht van een Brits reisbureau bedacht door reclamemakers om meer reizen te verkopen in januari. Psychologen werden door het reclamebureau Porter Novelli benaderd om, in ruil voor een aardige vergoeding, hun naam aan het concept te verbinden en het zo van een wetenschappelijk cachet te voorzien.

De Britse psycholoog Cliff Arnall hapte toe. Hoewel hij destijds slechts parttimeonderwijs in de avonduren gaf aan ouderen, werd hij gepresenteerd als gezaghebbende wetenschapper van de Universiteit Cardiff. Hij bedacht zelfs een formule waarmee je zou kunnen uitrekenen op welke dag het Blue Monday is.

Factoren die hij daarin opnam waren onder meer de tijd die is verstreken sinds Kerst, het verbreken of opgeven van goede voornemens, het slechte weer en de schulden die je hebt. Al direct na lancering werd de formule, en daarmee de bodem onder het gehele concept, doorgeprikt: hier viel niets mee te berekenen.

Ondanks de snelle factcheck sloeg het concept aan, mede dankzij volhardende reclamemakers. Bijna iedereen kan zich wel iets voorstellen bij een deprimerende maandag op het toppunt van de winter, dat zal vermoedelijk hebben bijgedragen aan de popularisering.

Terwijl er helemaal niet meer mensen depressief zijn in de winter, zegt psycholoog Jean-Pierre van de Ven. ‘Er is zelfs onderzoek dat suggereert dat er meer mensen in de zomer depressief zijn, omdat het contrast dan groter is met blije mensen: zij zitten lekker gezellig op een terrasje, terwijl ik depressief binnen zit.’

Overigens, zegt Van de Ven, melden zich elk jaar in januari wél meer mensen in zijn praktijk wegens relatieproblemen. ‘Dat lijkt te komen door de kerstvakantie. Na een periode van hard werken zit je twee weken met elkaar opgescheept en denk je: zo kan het niet langer.’

Een depressie is wat anders dan een dipje, zegt Van de Ven. ‘Iedereen voelt zich weleens somber. Dat moeten we niet gelijkschakelen aan een depressie. Wie depressief is, is lusteloos, heeft een zeer somber toekomstbeeld, slaapt slecht en heeft in sommige gevallen suïcidale gedachten.’ Kortom: door te doen alsof mensen het op deze maandag zwaarder hebben dan anders, kun je echte mentale problemen ook bagatelliseren.

Dat bedrijven en marketeers Blue Monday aangrijpen om meer te verkopen, verbaast Van de Ven niet. ‘Mensen zijn vatbaar voor de boodschap dat ze zich gelukkig kunnen shoppen. Er is een verband aangetoond tussen kopen en gevoelens van ongenoegen. We proberen een uitweg uit ons chagrijn te kopen, bijvoorbeeld door een reis te boeken. Hetzelfde geldt voor roken, drinken of taartjes eten – dat doen we ook sneller op mindere momenten.’

Psycholoog Cliff Arnall keerde zich uiteindelijk ook tegen Blue Monday. In 2016 lanceerde hij de hashtag #StopBlueMonday en verscheen een filmpje waarin hij, staand op een strand, zegt dat je je niet moeten laten wijsmaken door een formule wanneer je verdrietig of gelukkig moet zijn. Aan het eind van het filmpje blijkt dat hij zich wéér voor een campagne heeft laten strikken: het is een reclame voor de Canarische Eilanden.