Bloomberg doet grootste donatie ooit aan Amerikaanse universiteit (en eerste stap richting het Witte Huis?)

Michael Bloomberg in juni 2017 in Miami Beach, Florida. Beeld Getty Images

‘De meeste Amerikanen zullen het met me eens zijn’, schrijft Bloomberg in een ingezonden brief in The New York Times, ‘geen enkele getalenteerde middelbare scholier zou ooit van de universiteit moeten wegblijven vanwege de bankrekening van zijn of haar ouders. En toch gebeurt dat constant. Dit is net zo pijnlijk voor de boerenzoon in Nebraska als de dochter van een alleenstaande moeder in Detroit.’

De 76-jarige zakenman schrijft dat zijn vader een boekhouder was die niet meer dan 6.000 dollar per jaar verdiende, en dat hij dankzij een speciale studentenlening en een bijbaan toch aan de Johns Hopkins Universiteit kon studeren. ‘Ik wil dat de school die mij een kans gaf, zijn deuren permanent kan openen voor anderen.’

‘Blind blijven’

De president van de universiteit, Ronald J. Daniels, reageert verheugd. Hij heeft de afgelopen jaren vaker aangegeven dat zijn instelling ermee worstelt om alle getalenteerde jongeren toe te laten, ongeacht hun achtergrond. ‘Vanaf nu kunnen we bij de toelatingen volledig en permanent blind blijven voor onze eigen noden’, aldus Daniels.

Studeren is in de Verenigde Staten een dure aangelegenheid. Sommige instellingen, waaronder de Johns Hopkins Universiteit, rekenen 70 duizend dollar (61 duizend euro) per jaar voor onderwijs en verblijf op de campus. Er is een nationaal fonds (de zogenoemde Pell Grant) waar studenten aanspraak op kunnen maken, maar omdat deze maximaal 6.000 dollar bedraagt, is financiële hulp van de universiteit zelf cruciaal.

Gulle gevers

De meeste studenten aan de Amerikaanse topuniversiteiten zijn dus afkomstig uit rijke families. Rijker zelfs, dan voorheen werd gedacht, zo bleek uit een onderzoek dat in 2017 werd gepubliceerd: op alle 38 universiteiten in Amerika komen er meer studenten uit de rijkste 1 procent van de samenleving, dan uit de laagste 60 procent.

Nu geven Amerikaanse rijken graag geld aan goede doelen, en universiteiten kunnen jaarlijks rekenen op flinke bijdragen van degenen die in het verleden bij hen hebben gestudeerd. Een opvallend grote gift hangt echter vrijwel altijd samen met zoiets als een nieuw laboratorium, een speciale leerstoel, of een nieuwe vleugel aan het gebouw die dan ook de naam van de gulle gever kan dragen.

Grootste donatie ooit

De bijdrage van Bloomberg is bovendien de grootste donatie die er ooit aan het hoger onderwijs is gedaan. Er is twee keer eerder een miljard gegeven: in 1999 gaven Bill en Melinda Gates dit bedrag voor een programma dat het Gates Millennium Scholars heette, en in 2006 gaf de Anil Agarwal Foundation een miljard om de Vedanta Universiteit in India te kunnen realiseren.

Het zet Bloomberg dus neer als een toegewijde filantroop, maar het blijft gissen of hij zichzelf hiermee wil positioneren als mogelijke presidentskandidaat. Zijn naam zingt rond als een van de velen die zich mogelijk namens de Democraten kandidaat zal stellen, evenals die van bijvoorbeeld Bernie Sanders, Joe Biden en (toch weer) Hillary Clinton.

Onafhankelijk

Het is niet de eerste keer dat Bloomberg interesse toont voor het hoogste ambt. De steenrijke oprichter van het gelijknamige mediabedrijf was lange tijd Democraat, maar werd in 2001 Republikein om een gooi te doen naar het burgemeesterschap van New York – wat hij in totaal elf jaar lang is geweest. Daarna verliet hij de Grand Old Party weer, om onafhankelijk verder te gaan.

In 2008 liet Bloomberg onderzoek doen naar zijn kansen voor het presidentschap, en ook in 2016 overwoog hij serieus om zich als onafhankelijke kandidaat in de Amerikaanse presidentsrace te storten. Uiteindelijk besloot hij om dat niet te doen, omdat hij vreesde teveel stemmen van Hillary Clinton af te snoepen, en daarmee Trump het Witte Huis in te helpen. ‘Dat is een risico dat ik naar alle eer en geweten niet kan nemen’, liet hij toen weten.

Volgens de peilingen in dat jaar, trok Bloomberg veel gematigde en onafhankelijke kiezers die de polarisatie in Washington zat zijn. Bloomberg heeft linkse trekjes (hij is bijvoorbeeld bezorgd om het klimaat en wil strengere wetten rondom vuurwapens), maar hij is tegelijkertijd tegenstander van het minimumloon, en heeft een verleden op Wall Street.