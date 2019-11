Bloomberg biedt excuus aan voor omstreden fouilleerbeleid, als stap richting presidentsrace

Michael Bloomberg tijdens een conferentie in februari dit jaar. Beeld AP

Jarenlang heeft Bloomberg het fouilleerbeleid verdedigd, waarbij de politie bij de geringste verdenking mensen mocht staande houden en fouilleren. Uit onderzoek is gebleken dat vooral jonge, zwarte mannen door de politie staande werden gehouden en onschuldig vast kwamen te zitten. Een federale rechter bepaalde in 2013 dat het beleid in strijd is met de grondwet, getuigt van discriminatie, en een schending van de mensenrechten vormt. In dat zelfde jaar verloor Bloomberg de verkiezingen om het burgemeesterschap van een fervent tegenstander van het beleid, Bill de Blasio.

Zelfs toen de New Yorkse politiedienst, de NYPD, begon met het afbouwen van de tactiek bleef Bloomberg beweren dat het de beste manier was om New Yorkers veilig te houden.

Maar zondagochtend zei Bloomberg tegen het zwarte publiek van de Christian Cultural Center in Brooklyn dat hij ongelijk had – een schijnbaar strategische stap in de opmars naar het kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. ‘Nadat je afscheid neemt als burgemeester heb je de tijd om te reflecteren over wat je goed hebt gedaan en wat minder’, aldus de voormalig burgemeester. ‘Ik begreep niet wat de impact was van het fouilleerbeleid op de zwarte en Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Ik richtte mezelf op het redden van levens, maar zoals we allemaal weten zijn alleen goede intenties niet genoeg.’ Hij geeft toe dat criminaliteitscijfers bleven dalen nadat de politie was gestopt met het preventief fouilleren.

Democratische presidentskandidaat

Vorige week werd bekend dat de 77-jarige Bloomberg bezig was met het papierwerk voor de Democratische voorverkiezing in Alabama. Eerder had hij laten weten geen kandidaat te willen zijn en ook nu doet hij nog geheimzinnig over zijn eventuele kandidaatschap.

De miljardair, mediamagnaat en filantroop acht de huidige Democratische kandidaten niet in staat om het op te nemen tegen president Donald Trump. ‘Mike maakt zich steeds meer zorgen’, reageerde Bloombergs woordvoerder Howard Wolfson in een verklaring.

Bloomberg is ceo en oprichter van de media-onderneming Bloomberg L.P. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes zet hem op de achtste plaats van rijkste Amerikanen, met een geschat vermogen van 53,4 miljard dollar (43,8 miljard euro). Dat vermogen zou hem in staat stellen zijn eigen campagne te financieren.