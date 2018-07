Blokker stopt verkoop ‘gay pruik’ na protesten

Blokker heeft donderdag een feestpruik uit het assortiment van zijn webwinkel gehaald nadat daar kritiek op was gekomen. Critici namen aanstoot aan de aanduiding ‘gay pruik’, waarmee het naar keuze volblonde of grijsblonde nepkapsel werd aangeprezen. ‘Het is een treurig stereotype’, oordeelt belangenorganisatie COC.

De omstreden ‘gay pruik’ inclusief model in roze trui. Foto Website Blokker

Het is onduidelijk of Blokker met de ‘gay pruik’ een graantje wilde meepikken van de Gay Pride in Amsterdam, die komende zaterdag losbarst. Dit evenement wordt sinds 1996 elk jaar rond het eerste weekeinde van augustus gehouden, met als hoogtepunt een botenparade door de Amsterdamse grachten. Het bedrijf kon donderdag niet worden bereikt voor commentaar.

Publicist Maurits de Bruijn, noemt de aanduiding ‘gay pruik’ op Twitter stigmatiserend. Blokker speelt volgens hem in op vooroordelen. ‘Je kunt zeggen dat het een grapje is, maar mensen gebruiken de term ‘gay’ vaak om een ander of iets aan te duiden als minderwaardig. Juist bij een bedrijf als Blokker, dat er voor iedereen is, zou je dat niet verwachten.’ Het is hem onduidelijk waarom een blonde pruik ‘gay’ moet heten. ‘Blokker verkoopt toch ook geen heteroseksuele trui of een lesbische ventilator?’

Een medewerker van Intertoys, de speelgoedtak van Blokker Holding, twitterde vervolgens dat het bedrijf ‘een melding’ had gekregen. ‘Ik heb toen direct contact opgenomen met de afdeling die dit kan veranderen. We gaan het zo snel mogelijk aanpassen. Sorry’, aldus ene Joris.

De ‘gay pruik’ werd volgens de website van Blokker verkocht via een ‘verkooppartner’, een van de bedrijven die producten verkopen via het internetloket van de winkelketen. Het gaat om Shoppartners uit Alkmaar, dat naar eigen zeggen een assortiment heeft van ruim 50 duizend artikelen op het gebied van kleding, accessoires, vrije tijd, sport, wonen, speelgoed, feest en cadeaus.

Nog een pruik die tot ophef leidde bij Blokker. Foto Website Blokker

Koningspruik

Het is de vraag of de storm gaat liggen nu Blokker de ‘homopruik’ heeft verwijderd. Internetters vonden al snel nog meer voorbeelden van pruiken die als kwetsend kunnen worden ervaren. Zo waren er een ‘pruik Jamaicaan Ruud’ (nep-rastahaar) en ‘zwarte pruik met kroeshaar’, die lijkt te wordt gedragen door een blank model dat donker is geschminkt. Ook die pruiken zijn inmiddels uit Blokkers webwinkel verwijderd.

Overigens is met de ‘gay pruik’ nog iets vreemds aan de hand. Bij een andere webwinkel wordt hetzelfde nepkapsel aangeduid als de ‘Willem-Alexander pruik voor Koningsdag’. De pruik wordt ook in Frankrijk verkocht, onder de neutrale naam ‘meche blonde homme’. De prins op de foto lijkt ook een medaille te dragen met de Franse vlag (blauw-wit-rood in verticale strepen). De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft zich nog niet gemeld.

De ‘gay pruik’ blijkt elders een Willem-Alexanderkapsel te zijn. Foto Website e-carnavalskleding.nl

Hema-shirts

Het botst wel vaker tussen de commercie en de Gay Pride. Twee jaar geleden kreeg de Hema kritiek omdat hij T-shirts op de markt bracht met symbolische boodschappen ‘rookworst hartje rookworst’, ‘tompouce hartje tompouce’ en ‘rookworst hartje tompouce’. De winst van de verkoop schonk het winkelbedrijf aan het Gay-Straight Alliance Netwerk, een organisatie van middelbare scholieren en docenten die willen dat hun school een veilige plek is voor iedereen.

De Hema werd aan de ene kant verweten niet genoeg te doen aan de gelijke behandeling van lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders (lhbt’ers). Aan de andere kant werd het bedrijf er juist van beschuldigd politiek te bedrijven en zijn klanten een mening op te dringen.