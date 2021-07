Blokkadeschip Ever Given mag na drie maanden gesteggel over geld het Suezkanaal verlaten

De Ever Given. Beeld AP

De Japanse firma Shoei Kisen Kaisha onderhandelde daar al enige tijd over met de kanaalautoriteit. Die laatste wilde geld zien nadat de 400 meter lange Ever Given door een storm eind maart zes dagen dwars lag in de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa.

Het schip ligt sinds het vlottrekken op 29 maart door het Nederlandse Boskalis in een breder gedeelte van het kanaal. Het was door de lokale autoriteiten in beslag genomen vanwege de onenigheid over de schadevergoeding.

De SCA wilde aanvankelijk een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar hebben, maar zei later genoegen te nemen met 550 miljoen. De Japanse eigenaar van de Ever Given zou eerder al 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden, maar dat vond de SCA onvoldoende. De kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materiaal bij het bergen van het schip zouden er niet mee gedekt zijn.

Door de blokkade ontstonden lange files van schepen aan weerszijden van de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Voor even werd de wereldhandel ontregeld door de verstopping in een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld, waar dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen doorheen gaat. Meer dan 350 schepen lagen op het hoogtepunt te wachten.

Toch is het de vraag of de vertraging werkelijk veel schade heeft berokkend voor SCA. De schepen gingen na zes dagen alsnog door de vaarroute en maar een klein deel van de schepen die onderweg waren naar het Suezkanaal besloot om Afrika heen te varen. De Japanse eigenaar wil mede hierom niet alleen minder betalen, Shoei Kisen Kaisha weerspreekt ook de schuldvraag door te wijzen op het weer – een felle zandstorm –, technische fouten en slechte besluitvorming van de havenautoriteiten als oorzaak voor het vastlopen.

Het lijkt erop dat beide partijen na al het gesteggel uiteindelijk tevreden zijn met de overeenkomst: het vertrek zal woensdag gepaard gaan met een heuse vaarwelceremonie.