Blok vraagt Marokko Nederlanders met urgente problemen te laten gaan

Onbenutte vliegtuigen op de Aalsmeerbaan van Schiphol. Beeld Raymond Rutting

Er willen nog altijd veel Nederlanders terugkeren uit het buitenland, in totaal vroegen 25 duizend van hen de afgelopen twee weken om hulp bij bijzonderebijstandbuitenland.nl. In elk geval zevenduizend mensen zijn inmiddels teruggekeerd, via overheidsvluchten, repatriëringsvluchten van andere landen of commerciële vluchten.

In Australië en Nieuw-Zeeland zitten nu nog de meeste Nederlanders vast: zo’n zevenduizend in totaal. De afgelopen week vlogen daar wel al de eerste repatriëringsvluchten vandaan.

Uit Marokko vertrekken nog helemaal geen vluchten. Het land houdt het luchtruim dicht. Alleen Frankrijk, Groot-Brittannië en Canada hebben er een deel van hun landgenoten kunnen ophalen.

Dubbele nationaliteit

Buitenlandse Zaken bevestigde donderdag in een besloten briefing aan de Tweede Kamer voor het eerst dat de dubbele nationaliteit van veel Nederlanders in Marokko een van de redenen is dat ze niet kunnen vertrekken. Eerder wilde het ministerie daar niets over kwijt, terwijl de Belgische minister van Buitenlandse Zaken al ruiterlijk had erkend dat Marokkanen met een dubbel paspoort het land niet uitkomen.

Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zou al contact hebben opgenomen met de Marokkaanse overheid, zonder resultaat. Minister Blok wil nu alsnog druk uitoefenen en doet een ‘dringend beroep’ op Marokko om de meest schrijnende gevallen in ieder geval laten te vertrekken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om Nederlanders die medische zorg nodig hebben of nu gescheiden zijn van hun gezin. Het ministerie stelt momenteel een lijst op met zulke gevallen. Hiermee volgt Nederland het voorbeeld van Frankrijk, dat vorige week op die manier al twee vluchten met urgente gevallen uit Marrakech kon laten vertrekken en volgende week opnieuw zo’n vlucht heeft gepland.

Opstelling van Marokko

‘Er wordt geprobeerd Europees samen te werken, maar een echte oplossing is er nog niet’, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik krijg sterk de indruk dat dat vooral te maken heeft met de opstelling van de Marokkaanse autoriteiten.’

Wat volgens Bram van Ojik (GroenLinks) ook meespeelt is dat Marokko ‘een heel strenge aanpak heeft en alle Marokkanen gelijk wil behandelen. En dat is inclusief landgenoten die een dubbele nationaliteit hebben. Maar Marokko moet dit niet politiek spelen, dit is een humanitaire operatie.’

Een taskfore instrueert mensen om binnen te blijven in Rabat. Beeld AFP

Van Ojik is teleurgesteld in de internationale samenwerking. Volgens hem moet de EU meer gezamenlijke druk uitoefenen op landen als Marokko. ‘Mijn indruk is dat het ieder voor zich is, al wordt er wel wat samengewerkt. De crisis heeft iedereen overvallen. En dan lukt het niet de meest doelmatige oplossing binnen handbereik te krijgen.’

Hij vraagt zich af waarom Buitenlandse Zaken niet openlijker communiceert over de ‘gigantische operatie’ om duizenden landgenoten uit tientallen landen terug te halen. Ook deze briefing was besloten. Van Ojik: ‘Het zou misschien juist helpen om het openbaar te maken.’