Blok: volop steun van de Amerikanen om MH17-zaak op te lossen

Het kabinet voelt zich in de MH17-zaak nog altijd gesteund door de Amerikanen, ook al hielden de VS deze week een verklaring van hun eigen ambtenaren tegen waarin Rusland wordt veroordeeld voor het neerschieten van vlucht MH17. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken donderdagmorgen gezegd via zijn woordvoerder.

‘De afgelopen maanden zijn veel verklaringen door de VS afgegeven waaruit Nederland concludeert dat wij gesteund worden in de MH17-zaak. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft deze steun woensdag wederom bekrachtigd op een persconferentie, net zoals de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, dat eerder publiekelijk heeft gedaan via Twitter en andere kanalen’, aldus Blok.

De Amerikaanse persconferentie waaraan Blok refereert is inderdaad glashelder. ‘Rusland is zonder twijfel verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17’, antwoordt de woordvoerder Pompeo woensdag op een vraag van een Amerikaanse journalist over de twijfel die is ontstaan over of de VS dit nog steeds vinden.

Voldoende verklaringen

Pompeo’s zegsvrouw citeert vervolgens drie verklaringen uit de afgelopen 2,5 maand, waaronder die van de G7, waaruit de Amerikaanse ‘overtuiging blijkt dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerschieten van MH17’. In de verklaringen staat ook dat de VS ‘vertrouwen’ hebben in de conclusies van het Joint Investigation Team, dat in mei concludeerde dat het gebruikte wapen afkomstig is van de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger in Koersk.

Ook de beslissing van Nederland en Australië om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn rol in de MH17-crash wordt ‘sterk ondersteund’ door de VS, aldus de woordvoerder van Pompeo.

De Amerikaanse zegsvrouw ‘snapt’ dat het mensen opvalt dat er dit jaar geen verklaring is uitgegaan op 17 juli zelf, exact vier jaar na de ramp, maar noemt al deze verklaringen van de afgelopen maanden tezamen afdoende: ‘We think that that covered it.’

De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Pete Hoekstra, liet zich onlangs ook uit in scherpe bewoordingen over de rol van Rusland in de MH17-zaak. ‘De Nederlandse regering moet de leiding nemen en de Russen verantwoordelijk houden en samen met de EU en de Verenigde Staten nog striktere economische sancties tegen Rusland invoeren’, aldus Hoekstra vorige maand, onder meer tegen BNR Nieuwsradio.