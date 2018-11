Blok gunt gevluchte Pakistaan en zichzelf adempauze

Goedemiddag,

Vandaag besloot minister Blok dat de advocaat van Asia Bibi voor drie maanden in Nederland mag blijven, een besluit waarmee hij zich de woede van extremistische Pakistanen op de hals haalt.

Zijn chef, premier Rutte, ging op bezoek in de Haagse Schilderswijk, waar de toegestroomde bewoners een hoop vragen hadden maar bar weinig antwoorden kregen.

Blok: advocaat Asia Bibi mag (even) blijven

Zelf zit Asia Bibi nog steeds in Pakistan, maar haar advocaat mag in ieder geval tijdelijk in Nederland blijven. Minister Blok van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat Saiful Malook gebruik mag maken van het zogenoemde Shelter City-programma, bedoeld voor mensenrechtenverdedigers die in eigen land gevaar lopen. Daarmee krijgt Malook een verblijfsvergunning voor drie maanden. Of hij daarmee instemt, is nog onbekend.

Bied dhr. Malook uit Pakistan de kans gebruik te maken van het Shelter City programma in Nederland voor mensenrechtenverdedigers die onder druk staan. De situatie van Asia Bibi heeft onze volle aandacht. pic.twitter.com/HPqczNZ7xy Stef Blok

Met zijn uitnodiging gunt Blok de advocaat en zichzelf een adempauze. De buitenlandminister zat met Malook in zijn maag sinds hij eind vorige week op Schiphol landde. Opeens kreeg Nederland een hoofdrol toebedeeld in het conflict rond Asia Bibi, de Pakistaanse vrouw die vorige week werd vrijgesproken van het beledigen van de profeet Mohammed. Die uitspraak leidde tot gewelddadige protesten van extremistische moslims in Pakistan. Duizenden gingen de straat op om te eisen dat zij alsnog ter dood werd veroordeeld, de straf voor blasfemie.

Woensdagavond leek ook Asia Bibi zelf naar Nederland te komen. ‘Ze is van harte welkom na acht jaar in de dodencel', schreef ChristenUnies mensenrechtenman Jöel Voordewind al op Twitter. Dat bleek wat voorbarig: volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad zit de christelijke Bibi nog steeds in Pakistan. Wel zou zij inmiddels de vrouwengevangenis van Multan, waar zij eerder op haar dood wachtte, hebben verlaten.

Als Asia Bibi inderdaad naar Nederland komt, zullen verschillende partijen Blok vragen om haar dezelfde geste te verlenen als aan advocaat Malook. Van de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie is duidelijk dat zij Bibi in ieder geval voor drie maanden onderdak willen verlenen. De kans dat Bibi en Malook daarna veilig terug kunnen keren naar Pakistan, lijkt gering.

In dat geval zal Blok zich moeten buigen over de mogelijkheid van politiek asiel - en dat terwijl de Pakistaanse volkswoede over de cartoonwedstrijd van Wilders nog maar net is gaan liggen.

Rutte kijkt rond in de Schilderswijk

Rutte in gesprek met bewoners van de Haagse Schilderswijk. Beeld ANP

Doet-ie nóóit! Mohamed Chohabi krijgt de hoon van zijn collega’s in de bibliotheek van de Schilderswijk over zich heen als hij op een stralende dag in 2016 voorstelt premier Rutte uit te nodigen. Voor een ontmoeting met bewoners van deze Haagse buurt die zich zo geplaagd voelen door het hardnekkige label ‘probleemwijk’.

Chohabi gelooft er in en na twee jaar beleefd stalken was het gisteravond zover. Mark Rutte op bezoek. Doet-ie wel. Verslaggever Marjon Bolwijn zag hoe zo’n tweehonderd bewoners van de Schilderswijk kwamen opdraven. Zij wilden vooral antwoorden van de premier. Antwoorden die de premier hen deze avond niet kon geven.

Want hoe wil Rutte voorkomen dat jongeren van verschillende etnische afkomst gescheiden opgroeien? Dat is lastig, zei de premier, want we hebben vrije schoolkeuze.

Wat doet hij voor vrouwen in de Schilderswijk die in een isolement leven? Tja, zei Rutte. ‘De overheid kan niet iedereen bij de hand nemen.’

Hoe komen jongeren in de wijk aan een huis? ‘De overheid kan niet voor iedereen een huis zoeken.’

En hoe bestrijdt hij discriminatie op de arbeidsmarkt? ‘Eerlijk gezegd: daar kan ik weinig aan doen.’

Zo kreeg de premier in twee uur tijd een aardig inkijkje in wat er zoal leeft in de Schilderswijk, en kregen de bewoners door dat voor hen een door en door liberale politicus en kampioen optimisme stond.

Politieagent op bezoek in het Torentje

De gewone man ontmoeten: Rutte heeft het er deze week maar druk mee. Moest hij gisteravond nog naar de Schilderswijk, vandaag had hij een thuiswedstrijd.

In het Torentje ontving hij agent Gerwin Ouwehand, die vorige week tijdens een reanimatie in een Haags restaurant ineens zag dat 25 mensen meekeken en alles filmden. Ouwehand schreef de verontwaardiging in een blog van zich af en zat een paar dagen later tegenover de premier.

Stel je voor dat het een dierbare van jou is, hoe zou jij het vinden? Gerwin Ouwehand, politieagent uit Den Haag had dit het liefst willen zeggen tijdens een reanimatie vorige week waar omstanders aan het filmen waren. Goed dat door zijn hartenkreet hier nu aandacht voor komt. pic.twitter.com/HjoxBuHhaG Mark Rutte

Klaver krijgt weer een kleine

De felicitaties gaan vandaag naar Jesse Klaver. Hij maakte op Instagram de komst van zijn derde spruit bekend met een foto van twee eikeltjesrompertjes, een verwijzing naar zijn eigen beruchte eikeltjespyjama.

Van het handjevol reaguurders dat Klaver vraagt waarom hij met zoveel hartstocht bijdraagt aan de uitdijende en CO2-uitstotende wereldbevolking zal de GroenLinks-leider zich bar weinig aantrekken. Op naar Klavertje vier.

