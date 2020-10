Blok grijpt in bij Eritrese ambassade na weer gedwongen geldinzameling

De ambassade van Eritrea in Den Haag. Beeld ANP

Dit maakte minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. Hij eist dat een medewerker met zijn werk voor de diplomatieke vertegenwoordiging van Eritrea stopt. Hij is volgens het ministerie al vaker betrokken geweest bij het onder dwang inzamelen van geld. De man zou zich daarbij soms voordoen als consul van Eritrea, terwijl hij feitelijke geen diplomaat is.

Eritrea staat bekend als een van de meest repressieve landen wat betreft onderdrukking van de eigen bevolking en mensenrechtenschendingen. De zogenoemde diasporabelasting, die over de hele wereld wordt geïnd onder Eritreeërs en zo’n 2 procent bijdraagt aan het inkomen van het land, laat zien dat gevluchte Eritreeërs zelfs in het buitenland niet ontkomen aan de intimiderende leiders.

Nederland worstelt al jaren met dit probleem. Geld inzamelen voor het thuisland is niet verboden, maar in 2016 kwam er wel een verbod op het innen van de belasting door middel van dwang, bedreiging of fraude. Toen was al bekend dat ook kritische wetenschappers en een VN-rapporteur geregeld werden achtervolgd en geïntimideerd. Ook stuurde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meermaals Eritrese tolken weg vanwege (mogelijke) banden met het bewind.

De recentste praktijken kwamen zaterdag aan het licht in het radioprogramma Argos. Het ambassadekantoor zou geld onder dwang hebben ingezameld onder landgenoten om het land door de coronacrisis heen te helpen. Hier wonende Eritreeërs werd gevraagd minimaal 100 euro te doneren.

De ambassadeur van Eritrea werd dinsdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om opheldering te geven over de zaak. Of het blijft bij het ‘niet acceptabel’ verklaren van de medewerker, moet blijken. Bij het uitzetten van de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger drie jaar geleden dreigde ook de ambassade te sluiten, maar toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra vond dit te ver gaan. Hij wilde de Eritrese gemeenschap in Nederland niet benadelen voor het gedrag van de vertegenwoordigers van hun land. Voor documenten hadden ze dan voortaan naar Brussel moeten reizen.