Bloemenkwekers vrezen Europese sancties tegen Rusland

8 maart, Internationale Vrouwendag, in Sebastopol op de Krim in 2021. In het Oostblok wordt de dag traditioneel met veel bloemen gevierd. Nederlandse telers varen er wel bij. Dit jaar zouden sancties tegen Rusland hun export kunnen raken. Beeld Alexei Pavlishak / Tass

Voor de Nederlandse bloemenkwekers had de oorlogsdreiging in Oost-Europa niet op een slechter moment kunnen komen. Over ruim een week, op 8 maart, vieren de Russen internationale vrouwendag, een feestdag waarop vrouwen in het zonnetje worden gezet. Met Nederlandse bloemen.

‘Het is in het Oostblok de belangrijkste bloemendag van het jaar’, vertelt Bert van Ruijven van bloemkwekerij Arcadia. Vooral tulpen en chrysanten doen het goed onder de Russen. En laat de chrysant nu net de specialiteit zijn van Arcadia.

Normaal gesproken zet de Westlandse kweker rond deze tijd zo’n 800 duizend euro aan bloemen af per week. Ongeveer de helft wordt naar Rusland geëxporteerd. Met de toenemende politieke spanningen en de bijbehorende sancties vanuit Europa is dat straks geen zekerheid meer. ‘Onze klanten zijn al terughoudend met inkopen’, zegt Van Ruijven. ‘Ze zijn bang dat ze de bloemen niet kwijtraken in Rusland.’

Grenzen nog open

Het afgelopen jaar verdienden de Nederlandse bloemenkwekers 185 miljoen euro aan de export van bloemen en planten naar Rusland. Het is zo’n 2,5 procent van de totale export. ‘Het is niet onze belangrijkste markt’, aldus Matthijs Mesken. Toch maakt de directeur van Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) zich grote zorgen om de politieke spanningen.

‘We hopen natuurlijk dat er een diplomatieke oplossing komt; als de grenzen dichtgaan is dat een groot probleem’, zegt Mesken. De VGB-directeur verwacht dat in ieder geval exporteurs terughoudender worden. ‘De huidige sancties hebben nog geen effect op de verkoop, maar dat kan ieder moment veranderen.’

Helemaal geen bloemen meer

Bij bloemkwekerij Bovenbo uit Hensbroek is een deel van de snijbloemen voor de internationale vrouwendag gelukkig al de deur uit. De chrysanten zijn behoorlijk ‘hufterproof’, legt eigenaar Martien Borst uit. ‘Die gaan meestal eerder richting Rusland dan bijvoorbeeld tulpen of rozen.’ Dat blijkt voordelig voor de chrysantenkweker, die ruim een kwart van haar bloemen in het Oostblok afzet, onder meer in Rusland en Oekraïne.

Toch is ook Borst gespannen. De bloemtelers zijn bang dat er meer Europese sancties volgen, zoals een blokkade van betalingsdienst Swift. ‘Dan kunnen we helemaal geen bloemen meer verkopen’, stelt Arcadia-directeur Van Ruijven.

Gasprijzen

Niet alleen de (mogelijke) exportproblemen zorgen voor onrust. Nadat Moskou troepen naar de rebellenrepublieken in het oosten van Oekraïne stuurde, steeg de gasprijs dinsdag met ruim 10 procent. Een flinke klap voor de kwekers die het hele jaar door hun kassen moeten verwarmen en verlichten.

‘We zagen in de aanloop naar Valentijnsdag ook dat kwekers hun kassen koud lieten vanwege de hoge gasprijzen’, vertelt VGB-directeur Mesken. ‘Daardoor daalt het bloemenaanbod, terwijl de vraag hetzelfde blijft.’ Met hoge prijzen voor de consument tot gevolg. Voor de Russische vrouwen staan op dit moment nog genoeg bloemen klaar. Mesken: ‘Hopelijk blijven de grenzen open tot dan.’