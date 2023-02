Bloemendaal is duurste gemeente voor huizenkopers, Pekela het goedkoopst

De gemiddelde transactieprijs voor een bestaand koophuis was in 2022 bijna 429 duizend euro, 42 duizend euro meer dan in 2021. In het laatste kwartaal van 2022 zette een daling in. Die trend bleek al eerder uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Bij het Kadaster zijn de prijzen pas bekend na registratie van de koopakte, dat duurt enkele maanden.

De dalende prijzen deden de stijging eerder in het jaar niet ongedaan. In vrijwel heel Nederland zijn de huizenprijzen hoger dan eind 2021, in slechts 6 gemeenten was op jaarbasis een daling te zien. Dit kan deels komen door het type verkochte woningen. Als meer kleine appartementen verkocht worden en minder villa’s beïnvloedt dit de gemiddelde transactieprijs.

In Bloemendaal, Blaricum en Laren ligt de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen boven een miljoen euro. Met 1.118.894 euro spande Bloemendaal de kroon. Dat was vorig jaar nog de enige gemeente in Nederland waar de doorsnee woning voor meer dan een miljoen van eigenaar wisselde.

De laagste opbrengst kregen huizenverkopers in Pekela, gemiddeld 230.760 euro, bijna 9 ton minder dan in Bloemendaal. Al zo’n 20 jaar is de gemiddelde huizenprijs in de duurste gemeente ongeveer het vijfvoudige van dat in de goedkoopste.