Bloemen voor ‘de Nederlandse George Floyd’

Woensdagavond zijn in Zwolle bloemen gelegd voor Tomy Holten, die na een arrestatie op 14 maart overleed. Beelden daarvan tonen hoe agenten hem hard aanpakten. Volgens Tomy’s broer werd Tomy slachtoffer van racisme door de politie, zoals George Floyd dat werd in de VS.

Voor de Jumbo-supermarkt aan de Hogenkampspassage in Zwolle houdt een vrouw een kartonnen bord omhoog. ‘Black lives matter’, staat op de ene kant. ‘Justice for Tomy’, op de andere. Dit is de plaats waar bijna twee maanden geleden de 40-jarige Tomy Holten om het leven kwam na een gewelddadig verlopen politiearrestatie.

Op die plek is nu een altaartje opgericht: een tafeltje met een foto van Holten, kaarsen en een krans met de tekst ’Tomy’s life mattered.’ Op woensdagavond trekken tientallen mensen langs het altaartje om bloemen te leggen ter nagedachtenis aan Tomy Holten.

De bijeenkomst is georganiseerd door de Zwolse afdeling van Keti Koti, een stichting die zich inzet voor de bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden. Op de stoep voor de onheilsplek zijn met roze stoepkrijt strepen getrokken op anderhalve meter, zodat iedereen afstand kan bewaren.

Stanley ter Haar (35) is speciaal voor de herdenking uit Leeuwarden gekomen met een oranje bos bloemen namens de Haïtiaanse gemeenschap in Nederland. Net als Holten is ook Stanley als baby uit Haïti gehaald door Nederlandse adoptieouders. Hij groeide op in een witte omgeving, maar weet wat het is om gediscrimineerd te worden, louter wegens huidskleur. ‘Ik ben enorm getreiterd.’

Niet elke Nederlander is een racist, benadrukt Stanley. Maar het gaat vaak ongemerkt. ‘Het is de vernedering en het pestgedrag dat racisme zo pijnlijk maakt. Om daar iets aan te doen, moeten we in het onderwijs beginnen. We moeten ons niet laten verdelen, maar verbinding zoeken.’

Bij het monument voor Tomy Holten. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Massaal wordt het in Zwolle niet. In de loop van de avond groeit de groep aan tot enkele tientallen die zwijgend bloemen leggen bij het altaartje. Onder hen zijn bijna net zo veel witte als gekleurde mensen.

Ook de Surinaamse Nederlander Yannick de Jonge (23) heeft zich aangesloten in de rij. Uit kwaadheid. ‘Het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Dieptriest dat dat tot nu toe nauwelijks aandacht heeft gekregen en dat die agenten er gewoon mee weg komen.’

Ameeth Durgaram (35) is met een stel leden van zijn motorclub Kali Mata naar Zwolle gekomen. Ze dragen T-shirts met #Tomy en #Justice. Ameeth heeft Holten als jeugdvriend gekend. Tomy was een grote man, zegt hij, en misschien een beetje in de war. ‘Maar hij had niks kwaads in de zin. Dat hij door zoveel mensen in bedwang werd gehouden is pure xenofobie.’

Aan het einde van de bijeenkomst houdt de broer van Holten een beladen toespraak via een megafoon. Hij is geschokt: ‘Overdadig geweld van de politie en medewerkers van de Jumbo heeft geleid tot de dood van mijn broer.’ Hij zegt het onbegrijpelijk te vinden dat hij sinds 14 maart niets te horen heeft gekregen over de doodsoorzaak.

‘Mijn broer en ik zijn naar Nederland gekomen voor een beter leven. Ik voel me niet veilig. Wij hebben het in Nederland over George Floyd. Dat is mijn broer Tomy.’ Op zijn laptop speelt hij filmpjes af van de arrestatie waarop het gekerm van Tomy duidelijk te horen is. ‘Dat hoor ik nu iedere dag.’