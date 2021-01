Bloedstollende en bizarre finale van zwaarste zeilrace ter wereld

Yannick Bestaven viert de ronding van Kaap Hoorn, die hij als eerste bereikte. Beeld Vendée Globe

Nog nooit was de eindstrijd in de Vendée Globe, de solo en non-stop zeilrace rond de wereld, zo spannend geweest. Woensdagavond voer debutant Charlie Dalin na 80 dagen als eerste over de finish bij de Franse havenplaats Les Sables d’Olonne. Maar of de 36-jarige Fransman de negende editie van de vierjaarlijkse wedstrijd ook gewonnen had, stond toen nog niet vast.

Twee concurrenten maakten ook kans op de zege doordat zij compensatie hadden gekregen voor hun hulp tijdens een reddingsactie twee maanden geleden van een mededinger. De Duitser Boris Herrmann (39), die derde lag, mocht daardoor zes uur aftrekken van zijn eindtijd en de Fransman Yannick Bestaven (48), de nummer vijf, zelfs tien uur en een kwartier. Beiden koersten op de eindstreep af, niemand durfde te voorspellen hoe het zou aflopen. Het werd nog vreemder dan menigeen dacht.

Na de finish van Dalin bleek dat Herrmann tegen een vissersschip was aangevaren toen hij even lag te slapen. Bij de botsing was zijn boot beschadigd geraakt, waardoor hij vaart had moeten minderen. Herrmann werd uiteindelijk vijfde. De Duitser had als eerste niet-Fransman de Vendée Globe op zijn naam kunnen schrijven.

Dramatisch verloop

De winnaar werd Yannick Bestaven, die voor de tweede keer meedeed (in 2008 had zijn boot luttele uren na de start de mast verloren). Hij hield na de tijdcorrectie genoeg over om Dalin naar de tweede plek te verwijzen.

Daarmee nam hij revanche, want zijn race had een dramatisch verloop gekend. Na zijn hulp bij de zoektocht naar Kevin Escoffier, de Franse concurrent wiens boot in de Indische Oceaan in enkele minuten ten onder was gegaan (Escoffier zou door een andere schipper worden opgepikt uit zijn reddingsvlot), had Bestaven een weergaloos tempo aan de dag gelegd. Hij rondde als eerste Kaap Hoorn en bouwde daarna zijn voorsprong uit tot 435 zeemijlen (800 kilometer).

Voor de kust van Brazilië viel hij echter in een gebied met weinig wind terug tot de vijfde plaats. Hij leek voor de eindoverwinning te zijn uitgespeeld, maar wist in de laatste dagen dankzij een gedurfde noordelijke route toch nog genoeg terrein terug te winnen.

Als derde eindigde de vechtlustige Louis Burton (35); eind december had deze Fransman nog een enorme achterstand. Zijn 61-jarige landgenoot Jean Le Cam werd vierde na een tijdaftrek van meer dan zestien uur. Hij had Escoffier in de Indische Oceaan uit zijn reddingsvlot weten op te pikken en hem later afgezet op een marineschip.

Fonkelnieuw en megaduur

Het was om veel redenen een bijzondere editie van de race die door velen als de zwaarste ter wereld wordt beschouwd. Op 8 november was een recordaantal van 33 schippers aan de wedstrijd begonnen. Acht van hen zijn tot op heden uitgevallen, wat een relatief laag aantal is vergeleken met het gemiddelde tot nu toe. Toch was het geen eenvoudige aflevering. Door moeilijke weersomstandigheden werd het record van vier jaar geleden, 74 dagen, lang niet gehaald.

Bijzonder is ook dat de race is gewonnen in een boot van een oudere generatie - Bestavens Maître CoQ IV dateert uit 2015. In recente edities waren steeds nieuwe boten als eerste geëindigd. Daarop was ook deze keer gerekend. De twee grootste favorieten, de Brit Alex Thomson en de Fransman Jérémie Beyou, hadden de duurste racemachines laten bouwen. Zij finishten vier jaar geleden als tweede en derde.

Dat blijft voorlopig hun beste resultaat. Thomson viel al vrij vroeg uit met zijn zwarte Hugo Boss, die dankzij de nogal experimentele vormen door de Fransen als een ‘machine de guerre’ (oorlogsmachine) was bestempeld. Beyou moest een paar dagen na de start terugkeren naar Les Sables d’Olonne voor reparaties, waardoor hij een niet meer te overbruggen achterstand opliep.

Twee andere Fransen met een nieuwe boot zat het ook al niet mee: zowel Charlie Dalin als de 39-jarige Thomas Ruyant liepen door aanvaringen met iets onder water schade op aan de linker foil van hun boot, een van de twee - kwetsbare - draagvleugels die onder gunstige omstandigheden flink meer snelheid geven. Daardoor moesten zij op bepaalde rakken terrein prijsgeven.

Publieksfavoriet

Ook Boris Herrmann beschadigde bij de botsing met de vistrawler woensdagavond een draagvleugel, en dat niet alleen: hij brak tevens de boegspriet van zijn boot en liep een gescheurd voorzeil op. Hij was blij dat hij de finish had weten te halen. De Duitser, een ervaren zeeracer die vloeiend Frans en Engels spreekt, groeide tijdens de race uit tot een van de publieksfavorieten.

Hij toonde zich de afgelopen maanden ondanks de uitputtingsslag uitermate open en relaxed. Hij is de eerste Duitser die aan de Vendée Globe deelnam. Hij wordt mede gesponsord door de Jachtclub van Monaco en werd enthousiast aangemoedigd door de president daarvan, Prins Albert. Voor de race genoot Herrmann al enige bekendheid doordat hij in 2019 Greta Thunberg met zijn boot van Groot-Brittannië naar Amerika had gezeild. De Zweedse klimaatactivist wilde een VN-klimaatconferentie bijwonen in New York, maar daar op een milieuvriendelijke manier komen.