Bloedbank Sanquin gaat op grote schaal plasma inzamelen van herstelde coronapatiënten

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (wijst met zijn vinger) tijdens een rondleiding bij Sanquin. Beeld ANP

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte zaterdag bekend dat het 10 miljoen euro bijdraagt aan het project. Daarmee worden de extra kosten die Sanquin maakt voor het verruimen van de openingstijden en het aantrekken van extra personeel, opgevangen.

De bloedbank wil antistoffen afnemen bij 16 duizend mensen om zo 30 duizend kilo plasma met antistoffen in te zamelen. ‘We hebben heel veel nodig. In eerste instantie vragen we onze bloeddonoren die coronaklachten hebben gehad om te doneren.’

Zij zullen vooraf worden getest of ze de ziekte echt hebben gehad, aldus een woordvoerder. Dat heeft met name te maken met snelheid. Het bestand van Sanquin telt 350 duizend mensen, zij zijn al geschikt bevonden om bloed te doneren. Ook zullen mensen die een positieve coronatest hebben gehad bij de GGD een oproep van Sanquin krijgen.

Sanquin zal alleen het plasma verzamelen van de donoren. ‘Het bloed gaat de machine in, het plasma wordt eruit gehaald en de rode bloedcellen en bloedplaatjes gaan terug.’ De bloedbank hoopt dat op deze manier donoren vier tot zes keer plasma willen doneren.

Antistoffen

Sanquin besloot al in maart met het verzamelen van plasma. ‘Dat werd in eerste instantie gebruikt voor een onderzoek van het LUMC en Erasmus Medisch Centrum. Dat plasma werd direct toegediend aan de zieke coronapatiënt’, aldus de Sanquin-woordvoerder. Het is nog onduidelijk wat de uitkomsten zijn van dat onderzoek.

Ook sloot de bloedbank zich in april aan bij een internationale plasma-alliantie. Deze alliantie, die is opgericht door meerdere farmaceutische bedrijven, bereidt momenteel een studie voor naar de effecten van het gebruik van antistoffen. ‘Deze studie is er echt op gericht om een medicijn te maken uit het plasma’, zegt de woordvoerder.

Sanquin hoopt met de grootschalige inzameling van plasma bij te dragen aan een snelle ontwikkeling van een mogelijk geneesmiddel. De eerste onderzoeksresultaten worden dit najaar verwacht.

‘Als uit de studie blijkt dat het geneesmiddel effectief en veilig is, hebben we direct toegang tot middelen die we kunnen inzetten om mensen te genezen of te beschermen tegen het virus’, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Mocht het onverhoopt niet lukken om het plasma in te zetten als geneesmiddel, dan zal het opgeslagen plasma niet verloren gaan. Het kan dan worden gebruikt voor de productie van andere geneesmiddelen.