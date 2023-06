Bloedbad zorgboerderij: ‘Zes kills? Wat was je gevoel daarbij? Een computergame, het doorgeven van je score?’

John S., maandag in de rechtbank. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Het was uit frustratie dat zijn liefde voor Kirsten ongewenst was, dat John S. op 6 mei 2022 gewapend naar de zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam ging. Op de plek waar hij zelf jarenlang kind aan huis was, richtte hij die dag een bloedbad aan. Vanwege Kirsten, met wie hij jaren eerder een korte relatie had.

Kirsten verscheen maandag in een donkerblauwe bloemetjesjurk in de rechtbank van Rotterdam, op de procesdag waarop slachtoffers en nabestaanden hun verhaal mochten doen. De 23-jarige vrouw, die op de beruchte dag niet op de zorgboerderij aanwezig was , heeft volgens haar advocaat de verstandelijke vermogens van een 8-jarige.

Ze wilde destijds helemaal geen relatie met John S., vertelt ze. Maar hij drong er telkens op aan. Tijdens hun korte relatie was ze minderjarig; S. was de dertig al gepasseerd. Vijf jaar liet hij Kirsten met rust. Totdat hij zich op 4 mei 2022 ineens weer aan haar opdrong. Hij stuurde haar foto’s van een net door hem vermoorde schoenmaker, Johan Quist, uit Vlissingen. Met op diens buik een geschreven briefje: ‘Fuck you, Kirsten.’ Twee dagen later loopt hij gewapend het terrein van Tro Tardi op.

Nog altijd is ze ‘angstig, verdrietig’, vertelt Kirsten, en heeft ze ‘emotionele pijn’ door de gebeurtenissen. Bij haar is het post­trau­ma­tisch stress­syn­droom vastgesteld.

Voor de moorden op zorgmedewerker Nathalie (34), bezoeker Ann-Sofie (16) en schoenmaker Quist (60) – en voor pogingen tot moord op Roan (12) en Fleur (20) – staat John S. in de rechtbank in Rotterdam terecht.

Bewegingsloos

Maandag, tijdens de tweede inhoudelijke zitting, maken zo’n twintig slachtoffers en nabestaanden gebruik van hun spreekrecht. ‘Ik zie alleen maar leed vandaag’, zegt de rechter aan het einde van de dag. Uit de beschrijvingen van ouders, zoons en dochters, broers en zussen blijkt dat zij nog elke dag worstelen met het verlies van een geliefde. Op de tribune, waar nabestaanden en media zitten, vloeien voortdurend tranen. Zelfs een politieagent, aanwezig in de zaal, moet zijn ogen even drogen.

Kirstens moeder zegt dat S. vanwege ‘het grote verschil in leeftijd en verstandelijk vermogen’ misbruik heeft gemaakt van haar dochter. ‘Ik wil het uitmaken, maar dat mag niet van hem’, zou Kirsten tegen haar gezegd hebben. Kirstens moeder, die samen met anderen een stokje voor de relatie steekt, heeft geen goed woord over voor S. en pleit ervoor om ‘deze volslagen krankzinnige idioot zo lang mogelijk op te sluiten. Onze onbeschrijfelijke angst zal nooit volledig verdwijnen zolang deze dader leeft.’

Op nog geen drie meter afstand hoort S. – in zwart trainingsjack met rode mouwen – het relaas bewegingsloos aan. Zijn houding is de hele dag ineengedoken, het hoofd schuin voorover gebogen, op sommige momenten de kin bijna op de borst. Op vragen van de rechtbank laat hij eerst stilten vallen en komt dan moeilijk uit zijn woorden.

‘Slechte horrorfilm’

S. stuurde enkele minuten voor de schietpartij in Alblasserdam een mail naar het televisieprogramma RTL Boulevard. Daarin wees hij met de beschuldigende vinger naar zorginstanties. Hij voelde zich onbegrepen door zijn huisarts en de ggz, die tekort zouden zijn geschoten in de begeleiding van zijn psychische problemen. S. heeft een autisme spectrum stoornis, deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden een borderline-persoonlijkheidsstoornis bij hem vast. S. deed meerdere zelfmoordpogingen.

Bloemen worden neergelegd bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Beeld Arie Kievit

Tijdens de vorige zitting zei S. dat hij ook op die bewuste 6 mei zichzelf van het leven wilde beroven. In plaats daarvan begon hij om zich heen te schieten. Hoe kan dat dan?, vroeg de rechtbankvoorzitter zich destijds af. ‘Het enige wat ik kan bedenken, is dat bij mij de beelden zijn gewisseld van mezelf doodschieten naar het doodschieten van mensen’, zei S. ‘Maar ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, want ik weet het gewoon niet. Ik gok ook gewoon maar wat.’

De schoonvader van de doodgeschoten zorgmedewerker Nathalie gelooft daar niks van, zegt hij maandag: ‘Dit is een slechte horrorfilm met een slechte acteur. Meneer S. lukt niet veel. Hij heeft talloze keren zichzelf van het leven proberen te beroven. Het enige wat wel gelukt is, is het kopen van een vuurwapen. Om verschrikkelijke daden mee uit te voeren. Het is een manipulatieve, gewiekste man die zoveel mogelijk zijn straf probeert te ontlopen.’

Hoongelach

S. zelf zegt dat hij zich bewust is van ‘alle pijn die iedereen ervaart. Het is gewoon niks anders dan onwerkelijk. Ik kan het niet veranderen, ik kan het niet terugdraaien. Dat gaat niet’, zegt hij met geknepen stem.

Telkens wanneer S. het woord ‘onwerkelijk’ gebruikt, steekt er vanaf de tribune hoongelach op. En ook bij de nabestaanden en betrokkenen die het woord krijgen, gaat dat er niet in. Volgens hen ging S. veel planmatiger te werk dan hij nu doet voorkomen. Hij haalde zonder aarzelen de trekker over en had daarbij een ‘koude, berekende blik in de ogen’, aldus een ooggetuige.

Na de schietpartij stuurde hij een appje waarin hij spreekt van ‘zes kills’, zegt de moeder van de doodgeschoten 16-jarige Ann-Sofie: ‘Wat was je gevoel daarbij? Een computergame, het doorgeven van je score? Het waren voor jou willekeurig gekozen slachtoffers.’

Tot driemaal toe geeft de rechter S. het woord. Die kan het allemaal ‘niet bevatten’, zegt hij.

Eis: 1 miljoen schadevergoeding

De vader van Ann-Sofie: ‘Niemand is voorbereid op wat er op je afkomt wanneer je kind wordt vermoord. Het identificeren op het politiemortuarium is onbeschrijfelijk, je kind naar het graf brengen, is onbeschrijfelijk. Het gemis, de stilte, de wanhoop – om meneer S. zijn woorden te citeren: het is allemaal niet te bevatten. Klootzak.’

Kirsten was simpelweg niet opgewassen tegen een oudere, dominante man, zegt haar advocaat. Nog altijd krijgt ze een traumabehandeling. De slachtoffers en nabestaanden eisen vanwege het aangedane leed meer dan 1 miljoen euro aan schadevergoedingen. Dinsdag maakt de officier van justitie de strafeis bekend. Dan volgt ook het verweer van de advocaat van S.