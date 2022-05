Bloedbad Texas was 24ste op een Amerikaanse school dit jaar, wapenverkoop blijft waanzinnig hoog

Na de schietpartij in Uvalde zijn de leerlingen naar een nabijgelegen buurtcentrum gebracht waar ze worden opgevangen door hun ouders en verzorgers. Beeld REUTERS

Al 24 schietpartijen op Amerikaanse scholen in 2022

De schietpartij die dinsdag op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas plaatsvond was niet de eerste dit jaar, maar wel de bloederigste. In 2022 vonden al 24 incidenten plaats op Amerikaanse scholen. Daarbij vielen 28 doden, waarvan 21 bij de aanval van dinsdag. Dit zijn evenveel slachtoffers als in heel 2021, blijkt uit de cijfers die The Washington Post bijhoudt. De federale overheid publiceert hierover zelf geen gegevens. Vorig jaar was er met 42 schietpartijen tijdens schooltijd een piek in het aantal incidenten, terwijl het eerste coronajaar 2020 door de vele schoolsluitingen met 9 incidenten juist relatief veilig bleek. Veruit de meeste incidenten vonden plaats op middelbare scholen, de schietpartij op de basisschool in Texas van dinsdag is daarmee een uitzondering. Sinds 1999 zijn ruim 311 duizend kinderen mogelijk getuige geweest van wapengeweld, omdat er minstens één incident is geweest op hun school. Ongeveer 7 op de 10 daders was minderjarig, de gemiddelde leeftijd is 16 jaar.

Bijna 19 miljoen nieuwe wapens verkocht in 2021, minder dan in recordjaar 2020

In 2021 zijn bijna 19 miljoen nieuwe wapens verkocht in de Verenigde Staten, blijkt uit schattingen van de Amerikaanse brachevereniging National Shooting Sports Foundation. Ruim 1,6 miljoen hiervan werden verkocht in Texas – dat is 1 wapen per 13 volwassen inwoners. In Wyoming zijn de meeste wapens verkocht naar inwonertal, 1 per 5 volwassenen. Het aantal verkopen was lager dan in recordjaar 2020, toen bijna 23 miljoen vuurwapens werden verkocht. Relatief veel Amerikanen kochten destijds een eerste wapen. In 2020 steeg de verkoop van vuurwapens met 64 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens duiders uit de sector uit angst voor economische en sociale onrust door covid-19, en bleef hoog tijdens de Black Lives Matter-demonstraties.