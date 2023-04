Bloed, stof en veren: hanengevechten gaan door in Mexicaanse deelstaat Veracruz, ondanks verbod

In Mexico groeit de roep om afschaffing van de eeuwenoude hanengevechten. Maar in deelstaat Veracruz, dat de toernooien verbood, gaan de gevechten in het geheim door. Daar vinden ze de gevechten geen dierenmishandeling, maar cultureel erfgoed.

In het midden van de ring staan twee mannen tegenover elkaar, ieder met een haan in de armen. De vogels steken hun nekken uit. De mannen lopen naar achteren en zetten de hanen met een vloeiende beweging op de grond. Het zijn goed verzorgde dieren, drie jaar oud, hun veren glimmen rood, geel, bruin.

De hanen fladderen op, nekveren staan overeind, poten met omgebonden messen slaan diepe, dodelijke wonden. Rond de houten ring turen zo’n vijfhonderd toeschouwers naar de vechtende vogels, hopend op een verdubbeling van hun inzet. Dan zakken de hanen bloedend op elkaar neer.

Over de auteur

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

De centrale Mexicaanse deelstaat Veracruz schreef in 2018 geschiedenis door als eerste (van 32 deelstaten) hanengevechten te verbieden. Toch vindt vijf jaar later dit toernooi clandestien plaats op een klein landgoed in het hart van Veracruz. Terwijl het verzet tegen hanengevechten in Mexico langzaam maar onmiskenbaar groeit, leidt het lokale verbod in de praktijk niet tot een einde van de evenementen.

Het tekent een groeiende worsteling in Mexico met twee sporten die eeuwen geleden door de Spaanse bezetters werden geïntroduceerd: stieren- en hanengevechten. Moeten de tradities worden gekoesterd als cultureel erfgoed of worden verbannen als gruwelijk dierenleed, puur voor menselijk vermaak?

Inkomen

De federale overheid waagt zich nog niet aan een uitspraak over de populaire gevechten, die bovendien een inkomen betekenen voor honderdduizenden mensen. Maar lokaal groeit het aantal politici dat tegen is. In de afgelopen tien jaar verboden vijf deelstaten het stierenvechten. Vorig jaar haalde de rechter in Mexico-Stad voorlopig een streep door de evenementen in afwachting van een definitief verbod. In ’s werelds grootste stierenvechtarena, de Plaza México, treden sindsdien alleen menselijke artiesten op.

Een hanenpoot met een vlijmscherp mes. Beeld Félix Márquez voor de Volkskrant

En ook de galleros, de mannen en (enkele) vrouwen die zich bezighouden met de hanensport, zitten steeds meer in de verdrukking. Veracruz beet het spits af met een wet die hanengevechten bestempelt als ‘gruweldaad’. Lokale fokkers en hanenliefhebbers gingen in beroep, maar vingen bot bij het hooggerechtshof. ‘Geen enkel gebruik dat onnodig dierenleed impliceert, kan als culturele uiting een uitzonderingsgrond krijgen in de Grondwet’, stelden de rechters in 2018.

‘In Veracruz is het een gelopen race’, weet Itzel Flores (30), een van de bezoekers van het heimelijke toernooi. Namens een landelijke belangenclub lobbyde ze voor behoud van de traditie. ‘In andere deelstaten is het een kwestie van de trend stoppen.’ In haar eigen deelstaat vinden desondanks nog wekelijks clandestiene gevechten plaats, veelal mede georganiseerd door drugskartels en oogluikend toegestaan door lokale autoriteiten.

Hanenfokker Itzel Flores (30) met een haan. Een vechthaan kan tweeduizend euro opleveren. Beeld Félix Márquez voor de Volkskrant

De jonge vrouw is een opvallende verschijning tussen het mannelijke publiek. Ze is een van de weinige vrouwen die geen eten of drank rondbrengt of met een man meekwam. Ondernemer Flores is eigen baas in de haantjeswereld en deelt flyers uit voor haar eigen evenement waar een beroemde fokker de hoofdact is.

Weerstand tegen traditie

Via haar ex-man, een fervent gokker, leerde ze de sport kennen. Onder de naam Rancho Las Flores fokt ze sinds kort haar eigen hanen. ‘Waarom moet een vrouw in de keuken staan? Ik kan niet eens koken’, verzucht ze. ‘Of in de nagelsalon? Kom op! Ik ben net zo goed als ieder ander in deze zaal.’ Terwijl in Mexico de weerstand tegen de traditie groeit, ziet zij voor zichzelf een toekomst in het hanenfokken.

Ze weet het, ze is kwetsbaar als vrouw in het machowereldje, dat bovendien veel criminaliteit aantrekt. Toch trof zij er mensen ‘die je kunt vertrouwen op hun woord, het zijn harde werkers’. Ze hoopt een deel mee te pikken van het vele cashgeld dat in de toernooien omgaat. Een vechthaan kan tot tweeduizend euro opleveren. De landelijke vraag is groot, jaarlijks worden in Mexico veertig miljoen vechthanen gefokt. Deze avond vinden zo’n zeventig gevechten plaats.

In Mexico-Stad probeert raadslid Jesús Sesma van de Groene Ecologische Partij juist te voorkomen dat Flores’ toekomstdroom uitkomt. Hij diende deze maand in het lokale Congres een voorstel in tot een hoofdstedelijk verbod. Recente uitspraken van het hooggerechtshof bieden hoop, zegt hij via de telefoon. ‘Het hof is er helder over, in de grondwet is geen plek voor dierenmishandeling.’

Fokker Itzel Flores en toeschouwers bij een hanengevecht. Beeld Félix Márquez voor de Volkskrant

Vorig jaar haalden de hoogste rechters nog een streep door het voornemen van deelstaat Nayarit om hanengevechten uit te roepen tot cultureel erfgoed. In 2019 deed na Veracruz ook deelstaat Quintana Roo de gevechten in de ban. Als het aan Sesma ligt, volgt Mexico-Stad als derde. Het kan een opmaat zijn naar landelijke afschaffing, denkt hij. ‘Een verbod in de hoofdstad echoot door in heel het land.’

Erfgoed

Tegelijkertijd boekte ook de hanensector successen in recente jaren. Vier deelstaten slaagden er wel in de traditie tot erfgoed te verheffen. De weg naar een federaal verbod van stieren- en hanengevechten is lang, weet Sesma. ‘We ondervinden grote weerstand. Het is een sector met veel economische macht. Stel je de druk voor op politici, niet alleen van legale ondernemers, ook van illegale organisaties.’

In de ring in Veracruz telt de scheidsrechter tot tien. De zwaargewonde hanen worden afgevoerd. ‘Het leven is hard’, geeft Flores toe, al is dat van een vechthaan beter en langer dan dat van de 1,8 miljard (vlees)kippen die Mexico jaarlijks produceert. Bookmakers zwaaien met bonnenboekjes naar het publiek. ‘Hoeveel? 100, 200?’ Bedragen worden neergekrabbeld, briefjes geïnd, nieuwe hanen betreden de arena.