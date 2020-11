Blikvanger op Chinese techbeurs: jezelf testen met een intelligente wattenstaafjesmachine

Projectmanager Jason Zhang van Shenzhen ZhiHuiLin Network Technology demonstreert de coronatestmachine. Beeld Ruben Lundgren

Een plastic bitje in zijn mond, een toestel met twee wattenstaafjes in zijn hand en een beeldscherm voor zich: Jason Zhang lijkt verwikkeld in een wel heel vreemde videogame. Hij manoeuvreert het toestel naar zijn bitje, ziet de wattenstaafjes op het scherm in zijn mond verdwijnen en heeft na een paar seconden prijs. De wattenstaafjes draaien: Zhang heeft zichzelf een coronatest afgenomen, zonder enige hulp.

‘Het is spotgemakkelijk: iedereen kan het’, zegt Zhang, projectmanager van Shenzhen ZhiHuiLin Network Technology, dat de covid-19-zelftest ontwikkelde en afgelopen week presenteerde op de hightechbeurs in Shenzhen, een van de grootste technologiebeurzen van China. Doel van ZhiHuiLin is volautomatische teststraten bouwen, zonder personeel en dag en nacht open. ‘Snel, efficiënt en zonder enig besmettingsgevaar’, aldus Zhang.

Technologie ter bestrijding van de corona-epidemie is dit jaar een van de hoofdthema’s van de hightechbeurs. Bedrijven pakken er uit met desinfectierobots, mondkapjes met nieuwe filterstoffen of met ingebouwde ventilator. Intellifusion, een producent van gezichtsherkenningstechnologie, presenteert er een systeem van temperatuur metende camera’s, dat de overheid alarmeert als er ergens bovengemiddeld veel koortsige mensen rondlopen.

Pashokje

Maar het opvallendst is de zelftesttechnologie van ZhiHuiLin: twee machines ter grootte van een pashokje met ertussen een of meerdere videogamestoelen. Uit het eerste pashokje komt op vertoon van een identiteitskaart een gedesinfecteerd testtoestel tevoorschijn, het tweede pashokje slikt de toestellen weer in en stopt de stalen in een hermetisch afgesloten tube. De slijmafname zelf gebeurt in de videogamestoelen: daar zien zelftesters op een scherm hoe ze de wattenstaafjes door hun eigen mondholte sturen.

ZhiHuiLin ontwikkelde het toestel op verzoek van een universitair ziekenhuis in Shenzhen, dat op het hoogtepunt van de epidemie in China veel verplegend personeel kwijt was aan het afnemen van coronatesten. Ook in Nederland is het bemannen van teststraten geen sinecure. ‘Die mensen moeten de hele dag in beschermende kledij werken, wat het extra zwaar maakt’, zegt Zhang. ‘Ze lopen bovendien een besmettingsrisico. Dat gevaar is er niet met ons systeem.’

Op de beurs gaat de meeste aandacht naar de hardware, maar ZhiHuiLin is vooral trots op de software, die op basis van kunstmatige intelligentie werkt. Het systeem is gevoed met duizenden videobeelden van keelholten, en herkent daardoor precies waar de wattenstaafjes slijm moeten schrapen. Daar draaien ze even rond. Volgens ZhiHuiLin is het systeem daardoor betrouwbaarder dan de thuistestkits die sommige ziekenhuizen en laboratoria in andere landen aanbieden.

Prijskaartje

‘Als de positie van de wattenstaafjes niet goed is, dan weigert het toestel een staal te nemen’, zegt Zhang. ‘Wij hebben tientallen tests gedaan, en het ziekenhuis zegt dat onze stalen even goed zijn als degene die genomen zijn door medisch personeel.’ Een klinische test met duizenden stalen moet dat nog officieel bevestigen, voor het bedrijf met de verkoop van de testapparaten kan beginnen.

Aan de technologie hangt een stevig prijskaartje: zo’n 200 duizend euro voor de hele opstelling, en zo’n 25 duizend euro per extra videogamestoel. Wie een teststraat met tien simultane testplekken wil, is bijna een half miljoen kwijt. Willen ziekenhuizen dat nog wel betalen, nu de eerste vaccins eraan komen? ‘Dit is geen officiële uitspraak, maar wij houden er rekening mee dat het coronavirus iets blijvends wordt’, zegt Zhang. ‘Het virus kan ook muteren, waardoor de vaccins slechts korte tijd werken.’

Zhang demonstreert het testtoestel op de hightechbeurs aan de lopende band en weet de zelftest inmiddels in één vloeiende beweging uit te voeren. Als de verslaggever het zelf probeert, blijkt dat het nog niet zo makkelijk is. Een eerste poging mislukt: het toestel weigert. Een tweede poging lukt al beter: de wattenstaafjes draaien, maar doen zo hevig kokhalzen dat het toestel bijna uit de handen valt. Dat heb je dan weer niet bij een test met verplegend personeel.