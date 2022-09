Bliksemoffensief is een geweldige oppepper voor de Oekraïners, maar de overwinning is nog ver weg

Oekraïense militairen poseren met hun vlag op een dak in Koepjansk, de oostelijke stad die ze zaterdag hebben ingenomen. Beeld Telegram @kuptg via Reuters

In Rusland werd twee dagen gezocht naar de juiste woorden om de nederlaag te kunnen verkopen als onderdeel van een groter Russisch plan. Het Russische ministerie van Defensie sprak zaterdag in een benepen verklaring uiteindelijk van een gecoördineerde ‘terugtrekking’ van troepen die zich ‘hergroeperen’ om ‘operaties in de naburige Donbas’ te gaan versterken.

In werkelijkheid zijn de Russen op de vlucht gejaagd door Oekraïense troepen die in luttele dagen tijd tientallen dorpen en steden hebben veroverd, waaronder de strategisch belangrijke Balaklia, Koepjansk en Izjoem. Russische militairen bieden weinig verzet en slaan massaal op de vlucht, waardoor de opmars nog veel sneller gaat dan voor mogelijk wordt gehouden.

Het Oekraïense leger oogst bewondering voor de snelheid van het offensief, maar ook voor de planning. Het offensief bij Charkiv verrast de Russen volledig. Die hebben hun ogen gericht op Cherson, in het zuiden, waar Oekraïne bezig is de door het Russische leger bezette stad in de tang te nemen. Russische troepen zijn uit de oostelijke regio’s weggehaald om Cherson te verdedigen. Daardoor is de verdediging van het oostelijk front flink uitgedund als Oekraïne bij Charkiv de aanval inzet. De ‘dubbelslag’ wordt een ‘meesterzet’ genoemd, ‘briljant’, een ‘tactiek die de geschiedenisboeken gaat halen’.

Jubelstemming

Het land verkeert in jubelstemming. Dit is de oppepper die het nodig had nadat de oorlog langzaam dreigde vast te lopen in een patstelling. De stemming heeft ook president Volodymyr Zelensky te pakken, die spottend zegt: ‘Het Russische leger laat zich van zijn beste kant zien, zijn achterkant.’

‘Met euforie moet je voorzichtig zijn’, zegt Mart de Kruif, voormalig commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten. ‘Het is een tactische overwinning. Oekraïne heeft het initiatief naar zich toe getrokken. Maar het is geen keerpunt in de oorlog.’ Een verrassing is het ook niet, tenminste niet voor De Kruif zelf, als militair ‘vakman’. ‘Oorlog voeren is een kunst’, zegt hij, ‘operational art’, die het resultaat is ‘van zorgvuldige planning, en van uitgebreide opleiding van Oekraïense militairen waarmee Britten en Amerikanen in 2014 zijn begonnen’. 2014 was het jaar waarin Rusland met geweld het Oekraïense schiereiland de Krim inlijfde, wat voor Poetin een aanloop was naar meer.

Sindsien heeft Oekraïne echter veel bijgeleerd en Rusland niet. In tegenstelling tot Russische militairen krijgen de Oekraïense van hun president Zelensky de ruimte om hun eigen gang te gaan. Dit in tegenstelling tot de rigide manier waarop Poetin probeert alle touwtjes zelf in handen te houden. ‘Het Russische systeem is heel directief, tot op het hoogste niveau’, zegt De Kruif. ‘Het Oekraïense is veel flexibeler.’ Een tweede verschil is dat het moreel van de Oekraïense militairen zoveel beter is dan dat van de Russen: ‘Die mensen vechten voor hun land.’

Her en der hebben Russische militairen pantservoertuigen en ander materieel achtergelaten. Beeld Via Reuters

Snelheid

In de media doen woorden als ‘bliksemoffensief’ en ‘schokkende snelheid’ van de opmars de ronde, en zelfs ervaren duiders proberen amechtig de snelheid van de gebeurtenissen bij te houden. Het Amerikaanse Institute for the Study of War, dat dagelijks kaarten bijhoudt van de vorderingen van de oorlog, meldt dat ‘Oekraïense militairen in de buitenwijken van Izjoem zijn’ en dat ze die stad ‘de komende 48 uur zullen veroveren’, waarna het er voorzichtig aan toevoegt: ‘als dat niet al gebeurd is’.

Het is dan inderdaad al gebeurd: na aanvankelijk felle gevechten hebben de Russen de stad ontruimd. Izjoem, dat op 1 april na een bittere veldslag van een maand door de Russen was veroverd, wordt teruggewonnen in amper een dag. Wat de Russen her en der achterlaten zijn tal van gebruiksklare tanks en andere voertuigen, en depots vol munitie en brandstof, voor zover die niet door de Oekraïners kapotgeschoten zijn.

De Oekraïense opmars is niet alleen voor Russische militairen een bedreiging, maar ook voor burgers die aan de kant van Rusland staan, zoals bestuurders en ‘vrijwilligers’. Rusland heeft deze mensen opgeroepen het gebied te verlaten, wat heeft geleid tot een kleine vluchtelingenstroom bij de Russische grensstad Belgorod, op 75 kilometer van Charkiv.

Met de bevrijding van Izjoem en Koepjansk heeft de Oekraïense opmars Rusland met een groot probleem opgezadeld: deze twee steden zijn cruciale knooppunten van wegen en spoorlijnen – toevoerlijnen voor de troepen verder naar het zuiden, tot helemaal bij Cherson. Izjoem was het bevoorradingscentrum voor het hele oostelijke front.

Oorlogseconomie

Het is dus een gevoelige klap, maar Rusland heeft nog altijd een flink deel van Oekraïne in handen. Het heeft de Krim en het heeft de ‘landbrug’ die Rusland verbindt met de Krim, met de steden Donetsk, Marioepol, Melitopol en Cherson. En die zal het niet zonder slag of stoot opgeven.

De Kruif waarschuwt daarom voor al te groot optimisme. ‘We hebben nog zo’n tien weken tot de winter begint. Ik sluit niet uit dat Oekraïne tot die tijd nog behoorlijk wat terreinwinst gaat boeken, maar de Russen zullen zich niet overal zo makkelijk laten verslaan. Vooral bij Cherson zal het moeilijk worden. En als ze de winter halen krijgt Poetin vijf, zes maanden om een oorlogseconomie op te bouwen. Autofabrieken gaan tanks bouwen, andere fabrieken maken munitie, en ondertussen krijgt hij tijd om militairen te werven. Het Westen kan dat niet.’

De opmars komt niet zonder prijs. Zelensky maakte bekend dat de afgelopen maand 9.000 Oekraïense militairen zijn omgekomen. Aan Russische kant zouden dat er 25.000 zijn. Sinds het begin van de oorlog, op 24 februari, zouden volgens Oekraïense gegevens, en volgens cijfers van het Russische ministerie van Financiën, al zo’n 50.000 Russische militairen zijn gesneuveld.