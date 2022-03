Bliksembezoek aan Kyiv is een opsteker voor Zelenski én aansporing aan de EU om meer lef te tonen

De Oekraïense president Zelenski (rechts) ontvangt (van links af) de Poolse PiS-leider Jaroslaw Kaczynski, de Tsjechische premier Petr Fiala, de Sloveense premier Janez Janša en de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Beeld Andrzej Lange ANP / EPA

De drie premiers, plus de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski, keerden woensdag per trein veilig terug in Polen na hun gewaagde bliksembezoek aan de stad, die permanent onder vuur ligt van de Russische troepen. Hun missie riep herinneringen op aan het bezoek dat de toenmalige Poolse president Lech Kaczynski in augustus 2008 met de presidenten van Oekraïne en de Baltische landen aan Georgië bracht nadat Russische troepen dat land waren binnengevallen.

'Vandaag Georgië, morgen Oekraïne, overmorgen de Baltische staten en daarna komt mijn land, Polen, misschien ook aan de beurt’, waarschuwde Kaczynski toen in een toespraak voor een enorme menigte in het centrum van Tbilisi.

Europese waarden

Dat was ook wat de hoge bezoekers uit Polen, Slovenië en Tsjechië dit keer motiveerde. Als Kyiv valt, dan lopen daarna Moldavië, Georgië, de Baltische staten en nog meer landen gevaar, waarschuwde de Sloveense premier Janez Janša. ‘Er is geen land dat meer doet om de Europese waarden te verdedigen dan Oekraïne’, zei hij.

Voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski was de komst van de Poolse premier Mateusz Morawiecki, premier Petr Fiala van Tsjechië en de Sloveense premier Janša een enorme opsteker, ook al maakte Brussel meteen duidelijk dat het niet om een officiële missie van de Europese Unie ging. ‘Met zulke vrienden kan Oekraïne Rusland verslaan’, prees Zelenski zijn gasten.

Snelle toelating tot de EU

Met hun tastbare gebaar van solidariteit zetten de premiers de andere lidstaten van de EU onder druk meer lef te tonen tegenover Rusland. Alle drie pleitten zij voor snelle toelating van Oekraïne tot de EU, iets waar andere landen, zoals Nederland, niets voor voelen.

Premier Fiala drong daarnaast aan op veel meer wapenleveranties aan Oekraïne, maar het verst ging Kaczynski, de leider van de Poolse regeringspartij PiS en de tweelingbroer van de vroegere Poolse president. Hij kwam met een voorstel om een internationale bewapende vredesmacht naar Oekraïne te sturen. Die zou moeten bestaan uit troepen van de Navo of onder een breder mandaat moeten opereren. Veel kans hebben die voorstellen niet: de Navo is bang om rechtsreeks in conflict te raken met Rusland, en een VN-vredesmacht kan Rusland met een veto in de Veiligheidsraad tegenhouden.

Gevechtstoestellen

Kaczynski pleitte er ook voor Oekraïne de beschikking te geven over MiG-29 gevechtstoestellen van Sovjetmakelij die Polen nog steeds heeft. Maar ook dat stuit op bezwaren binnen de Navo, omdat Rusland dat als een vijandige daad zal beschouwen.

Toch is de harde opstelling van de drie landen, waarvan er twee een bezetting door Sovjettroepen doormaakten, wel belangrijk voor Zelenski. Op zijn aandringen zullen zij zich binnen de EU sterk maken voor zwaardere sancties tegen Rusland. Het staat ook wel vast dat zij zich met hand en tand zullen verzetten tegen het opheffen van de sancties, als Kyiv en Moskou het eventueel eens zouden worden over een regeling om een eind aan de oorlog te maken.