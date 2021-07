Blijven Gooise ‘kopschoppers’ van Mallorca uit handen van Spaanse justitie?

Toeristen op het strand in Mallorca. Beeld AFP

De negen Nederlandse vrienden komen onder andere uit Bussum en Hilversum. Ze kwamen afgelopen week vol in de schijnwerpers te staan nadat zij betrokken waren bij een gewelddadige vechtpartij met landgenoten, van wie er een om het leven kwam. Daarop koos bijna de gehele groep ervoor halsoverkop naar Nederland terug te keren. Omdat alle betrokkenen Nederlands zijn, hoopt de advocaat van een van de verdachten dat de zaak in Nederland berecht kan worden. Daar is het Openbaar Ministerie op voorhand niet erg toe genegen. ‘De rechtsorde is in het buitenland geschokt, dus die moet ook daar worden hersteld.’ Tot op heden heeft Nederland echter nog geen Spaans rechtshulpverzoek ontvangen.

Intussen wordt zowel in Spaanse als Nederlandse media steeds meer duidelijk over de gebeurtenissen afgelopen woensdagnacht op de boulevard van Mallorca. Vijf Nederlandse jongens uit Waddinxveen worden daar rond half drie ’s nachts ernstig toegetakeld. Een 27-jarig slachtoffer krijgt trappen tegen het hoofd en belandt op de intensive care, hij overlijdt enkele dagen later aan zijn verwondingen.

De groep Nederlanders wordt als snel als daders aangemerkt. Zij zouden die avond al langer op zoek zijn geweest naar ruzie en om die reden uit een nachtclub zijn gezet. Daarna stortte de groep zich ‘uit het niets’ op de slachtoffers, zo tekenen verslaggevers van Spaanse media op.

Om uit handen van de politie te blijven, vluchten de acht verdachten een dag na het incident naar Nederland. Een van de jongsten van de groep, een 18-jarige jongen, blijft achter. Hij levert vrijdag de sleutel van de gehuurde villa in. Op de luchthaven van Mallorca wordt hij alsnog gearresteerd. Na het weekend wordt hij onder voorwaarden weer vrijgelaten. De jongen zou zelf geen klappen hebben uitgedeeld.

Verschrikkelijk geschrokken

De Spaanse politie is op zoek naar de acht Nederlandse verdachten en zegt om uitlevering te zullen vragen. Ook zouden er vier andere vermeende daders betrokken zijn bij de mishandeling. Hun identiteit moet nog worden vastgesteld.

Maandag, een dag na het overlijden van het slachtoffer, laat een van de verdachten vanuit Nederland van zich horen. Via een advocaat zegt hij ‘verschrikkelijk geschrokken’ te zijn en belooft zich bij de Nederlandse politie te melden. Tegelijkertijd pleit zijn advocaat ervoor om er een Nederlandse zaak van te maken. Jaap-Willem Roozemond: ‘De verdachten zijn Nederlands, het slachtoffer ook. Er is geen reden om de verdachten aan Spanje uit te leveren.’ Bovendien zijn het ‘jonge verdachten, voor wie het belangrijk is dat ze in eventuele voorlopige hechtenis door hun familie kunnen worden bezocht’, aldus de advocaat.

Hij roept de Nederlandse justitie op om het initiatief te behouden en zelf een onderzoek in te stellen. Dat zijn cliënt in Spanje waarschijnlijk een hogere straf boven het hoofd hangt, speelt volgens de advocaat geen rol.

Maar als het aan justitie ligt, gaat dat feest niet door. ‘Het is niet zo dat Nederlanders zich op vakantie kunnen misdragen, en hier worden berecht. Het strafbaar feit is gepleegd in het buitenland, dus overdragen van vervolging is niet waarschijnlijk’, zegt een woordvoerder van het OM. Daarmee lijkt het onvermijdelijk dat de vriendengroep zich voor een Spaanse rechter zal verantwoorden.