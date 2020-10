Bleef Nederland netjes thuis dit weekend? Vooral volle bossen en een aantal gevulde kerken

Kerkgangers komen aan bij de Rehobothkerk voor de wekelijkse kerkdienst. De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat meer dan 30 bezoekers per dienst toe. Beeld ANP

‘Blijf thuis’, was de boodschap die het kabinet dinsdag verkondigde. Wat het bezoek aan attractieparken betreft, lijkt dat effect te hebben gesorteerd. Dierentuinen en pretparken draaien sinds het uitbreken van de coronacrisis al op de helft van hun normale capaciteit. Maar zelfs dat werd afgelopen weekeinde niet bereikt.

Bij de Efteling was het ‘gezellig druk’, zegt een woordvoerder. ‘Maar we zaten niet op ons maximum.’ Voor attractieparken is de herfstvakantie normaliter toptijd. Het Openluchtmuseum in Arnhem kan onder de aangepaste coronaregels hooguit 2.800 bezoekers toelaten. Maar dat is het afgelopen weekeinde niet gehaald, aldus een zegsman. ‘Wij denken toch dat dat door de persconferentie van afgelopen dinsdag komt.’

Minder Duitsers

Bij de Designer Outlet in Roermond, dat in een normaal weekend tienduizenden kopers trekt, vooral uit Duitsland, was het ook rustiger dan gewoonlijk, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Je ziet in de stad veel minder Duitse kentekens dan anders.’

Nederlanders zochten in groten getale de bossen op. Volgens Staatsbosbeheer was het zondag topdrukte in populaire gebieden als het Mastbos in Breda, de Schoorlse duinen, de Sallandse heuvelrug en de Veluwe. Auto’s stonden rijendik, op veel plekken werd in de berm geparkeerd.

Burgemeester Mark Roëll van Baarn twitterde zondagmiddag dat de parkeerplaatsen vol stonden. Hij riep bezoekers op aanwijzingen van toezichthouders en verkeersregelaars te volgen.

Ook op terreinen van Natuurmonumenten was het ‘megadruk’, aldus woordvoerder Fred Prak. Bossen zijn in het najaar, als de blaadjes verkleuren en paddestoelen uit de grond komen, altijd al in trek voor een herfstwandeling. Daar kwamen de coronamaatregelen en het rustige weer nog bij. Het bleef zondag bijna overal droog, soms scheen zelfs even de zon.

Relaxed

Vooral op parkeerplaatsen puilde het uit, zegt Prak. ‘Eenmaal in het gebied waaieren de wandelaars snel uit.’ Ondanks de drukte was de sfeer volgens hem overal plezierig en relaxed. ‘Mensen hielden voldoende afstand, ik denk dat ze hebben genoten.’ Een minpuntje is dat boswachters veel meer zwerfafval vinden in de bossen. ‘Vooral papieren zakdoekjes.’

In de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld zijn zondagochtend 200 kerkgangers bij elkaar gekomen, ondanks de dringende oproep van de regering om de groepsgrootte bij bijeenkomsten te beperken tot maximaal 30 personen.

Volgens een woordvoerder van de Barneveldse kerk kan dat gemakkelijk omdat het gebouw plaats heeft voor 2.000 gelovigen. Alle RIVM-richtlijnen zijn volgens hem nageleefd, bij het binnenkomen droegen de meeste kerkgangers een mondkapje.

Ook in Staphorst kwamen net als vorige week meer dan 30 gelovigen bij elkaar. In de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel zaten zondag 200 mensen. Kerkbestuurder Arjan van Vliet ziet daar geen probleem in, zei hij tegen Omroep West. ‘Wij hebben zo’n grote kerk. Met 200 man heb je bijna een verrekijker nodig om elkaar te zien.’

Illegaal feestje

In ’s-Gravenzande maakte de politie in de nacht van zaterdag op zondag een einde aan een illegaal feestje in een bedrijfsgebouw. Agenten en boa’s hebben de feestvierders, zo’n 17 personen, naar huis gestuurd. In Zutphen beëindigde de politie zaterdagavond rond middernacht een feestje van 24 jongeren op een bedrijventerrein. Iedereen kreeg een boete en werd naar huis gestuurd.

In het Groningse Appingedam ontstond vrijdagavond commotie rond een groepje oudere Duitse toeristen die met tientallen bij elkaar stonden op een bruggetje. Een plaatselijke lunchroomeigenaar maakte er een filmpje van. Burgemeester Koos Wiersma sprak er bij RTV Noord zijn afkeuring over uit. Als het vaker gebeurt, gaat de gemeente kijken of er maatregelen nodig zijn, aldus de burgemeester.