Blauwe Moskee wil van oproep tot gebed oproep tot gesprek maken

De Blauwe Moskee in Amsterdam. Beeld Koen van Weel / ANP

‘Zo hopen we bij te dragen aan het normaliseren van de islam in de mooie prachtige wereldstad Amsterdam’, schrijft het moskeebestuur in het berichtje waarin het plan voor de gebedsomroep dinsdag bekend werd gemaakt.

Dat ‘gesprek’ kwam direct goed op gang. Binnen enkele minuten was het nieuws breed op sociale media opgepikt. ‘Islamitische tradities normaliseren? Dus misogynie, doodstraf voor afvalligheid, alcoholverbod, enkel halal eten, ongelovigen minderwaardig?’, was een van de overwegend afkeurende reacties op sociale media. De PVV twitterde per kerende post de Kamervragen aan minister van integratie Koolmees: ‘Bent u bereid moskeeën te sluiten, De Blauwe voorop? En, indien u daar niet toe bereid bent, wat wordt dan uw actie tegen het wekelijks imperialistisch geblèr?’

Rustgevend

Dit is niet direct het soort gesprek waar imam Yassin Elforkani op uit is, zegt hij twee uur nadat zijn moskee het voornemen wereldkundig heeft gemaakt. ‘Maar ik had het wel verwacht. Ik weet wat voor gevoel veel mensen hebben bij de islam.’ Mensen, ‘zelfs moslims’, associëren ‘Allahu akbar’ nu met filmpjes van geweld en onthoofdingen, concludeert Elforkani. ‘Terwijl veel mensen die de moskee binnenkomen, tegen mij zeggen: wat klinkt dat rustgevend.’

Overigens is de Blauwe Moskee lang niet de eerste moskee waar de oproep door de straten klinkt. Onder meer in Utrecht, Rotterdam, Enschede gebeurt dit al jaren. En in de hoofdstad is de muezzin sinds kort ook al elke vrijdag te horen tussen de kantoorgebouwen en sportvelden rondom Station Sloterdijk. Daar is de bron alleen niet een moskee, maar het omstreden Cornelius Haga Lyceum.

Elforkani is de enige moslimgeestelijke die zich openlijk uitsprak tegen die school – die sinds maart zwaar onder vuur ligt na aantijgingen wegens vermeende salafistische en antidemocratische invloeden. ‘Nog steeds vind ik dat het bestuur moet opstappen’, aldus Elforkani. Maar tegelijkertijd vindt hij dat ook die casus weer een goed voorbeeld is van hoe de Nederlandse samenleving naar zijn religie kijkt. ‘Ze vinden de islam eng.’ Hij hoopt vurig dat er zondag 20 oktober veel buurtbewoners naar zijn moskee komen om ‘een eerlijk gesprek te voeren over die angst’.