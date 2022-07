Blauw-wit-rood: de omgekeerde Nederlandse vlag als symbool van het protest tegen de overheid

Boeren hebben Nederlandse vlaggen omgekeerd boven de A2 gehangen, ter hoogte van Nieuwer Ter Aa. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Langs provinciale wegen, op viaducten boven de snelweg en aan de gevel van rijtjeshuizen: op steeds meer plekken duikt het blauw-wit-rood op. De Nederlandse vlag werd afgelopen jaren wel vaker omgedraaid als symbool van protest, maar nog niet eerder was dat gebruik zo wijdverbreid. Wie solidair is met de boeren, knoopt een rode boerenzakdoek om, wie tegen de overheid in het algemeen is, hangt een omgekeerde vlag op. Achter die banier scharen zich boze boeren, gele hesjes, antivaxers en complotdenkers. De hashtags #blauwomhoog en #roodomhoog strijden op sociale media om aandacht.

‘Een nationale vlag is bedoeld als verbindend symbool’, zegt Davied van Berlo, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. ‘Zodra één groep de vlag zich weet toe te eigenen, werkt dat symbool juist polariserend.’ Volgens Van Berlo, deze week in het Sloveense Ljubljana voor het tweejaarlijkse Internationaal Congres voor Vexillologie, bewijst de populariteit van de omgekeerde vlag hoe krachtig het symbool is om aandacht te trekken. ‘U schrijft er nu ook over.’ Daarnaast speelt volgens hem gemak mee: de meeste mensen hebben al een nationale vlag in huis en hoeven dus niks zelf te verzinnen of te knutselen. Blauw-wit-rood is overigens de officiële vlag van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Noodsignaal

Op zee gold het omkeren van de vlag als een bekend noodsignaal. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam hangt een befaamd schilderij van de zoektocht naar een matroos die overboord is gevallen: twee 19de-eeuwse zeilschepen voeren daarbij een omgekeerde vlag in hun bezaanmast. In de Verenigde Staten is een omgekeerde Star-Spangled Banner een wettelijk erkend noodsignaal. Volgens Van Berlo is het waarschijnlijker dat demonstranten in Nederland een voorbeeld hebben genomen aan onder meer de Capitoolbestormers in Washington of aan de Black Lives Matter-protesten van vorig jaar. ‘De omgekeerde vlag trekt in Amerika een breed spectrum van activisten aan.’

Nederland kent geen regels over het gebruik van de nationale vlag. Veel andere landen, waaronder Duitsland en de VS, hebben wel wetten om vlagschennis (het verbranden, vertrappen, beschrijven of omkeren van de nationale vlag) tegen te gaan. Wel moeten Nederlandse overheidsgebouwen een vlagprotocol volgen. Daar staat onder meer in dat de Nederlandse vlag voor zonsondergang moet worden binnengehaald (behalve als die de hele nacht van beide kanten door schijnwerpers wordt belicht) en dat de vlag de grond niet mag raken (de blauwe punt mag wel aan de vlaggenstok worden gebonden). Volgens Van Berlo gaan Nederlandse burgers over het algemeen respectvol om met hun nationale vlag.

Een van de grootste vlaggenfabrikanten van het land, de Dokkumer Vlaggencentrale, meldt een gestegen vraag naar de Nederlandse vlag. ‘Als er wat gaande is op maatschappelijk gebied, merken we dat hier’, stelt een woordvoerder. Als voorbeeld noemt zij de coronavlag (rood met twee handjes) en de Oekraïense vlag. Het op de kop hangen van de nationale vlag is volgens het bedrijf niet verboden, maar ook niet respectvol. Haar suggestie: ‘Hang een boerenzakdoek aan de vlaggenlijn boven de Nederlandse vlag. Of kies voor een nieuw ontwerp gebaseerd op de boerenzakdoek.’