Blauw, wit, met of zonder davidster, maar: keppel op!

De Duitse antisemitismebestrijder raadt Joden in zijn land af om met een keppeltje de straat op te gaan. Onder de noemer #KeppelOp kwamen in Den Haag woensdag mensen bijeen om dit recht te verdedigen. ‘Volgens mij staat die keppel vandaag symbool voor iets groots: vrij mogen zijn om je eigen identiteit uit te dragen, zonder risico’s.’

Witblauwe Israëlische vlaggen wapperen over het Plein in Den Haag. Er zijn zo’n tweehonderd mensen afgekomen op de #KeppelOp-demonstratie, georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Veel keppeltjes, zelfs bij vrouwen. Blauw, wit, bruin. Met davidster, een patroontje of effen. Van fluweel, of juist gehaakt. En een paar papieren varianten - het CIDI zette een document met een uitprintbaar keppeltje op zijn website. CIDI-voorzitter Hanna Luden spreekt de menigte toe: ‘Antisemitisme mag nooit, nooit, nooit normaal gevonden worden.’

Aanleiding van de demonstratie vormen de uitspraken van een Duitse antisemitismecommissaris die Joden afraadt een keppel te dragen in sommige delen van het land. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Aanleiding voor de demonstratie zijn de uitspraken van Felix Klein, de Duitse regeringsadviseur voor de bestrijding van antisemitisme. ‘Ik kan Joden niet aanbevelen om altijd en overal een keppeltje te dragen’, zei hij zaterdag. Dat viel verkeerd. Niet alleen in Duitsland, maar ook in de rest van de wereld. En bij het CIDI. ‘Dat een regering een groep ontmoedigt om simpelweg zichzelf te zijn, mag nooit normaal worden’, reageerde het centrum maandag. Het zijn niet de slachtoffers, maar de daders naar wie de aandacht uit moet gaan, vindt de Joodse organisatie.

Volgens het CIDI is het aantal antisemitische incidenten in 2018 toegenomen. Het aantal meldingen dat de organisatie registreerde steeg met 19 procent ten opzichte van 2017. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Herman Godfried (66) zet zijn keppeltje altijd weer af als hij de synagoge uitloopt. ‘Ik woon in Amsterdam-Zuid, het zou daar niet hoeven. Maar toch is het onaangenaam. Het is een soort voorzichtigheid, ik zoek de problemen niet meer op.’ Vandaag is Godfried aanwezig mét keppeltje: ‘Ik ben hier om te laten blijken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.’

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (tweede van links) is ook aanwezg bij de betoging in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ook verschillende politici laten woensdagmiddag hun gezicht zien, onder wie Thierry Baudet, Gert-Jan Segers en minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus. Allen spreken ze de menigte kort toe. Mét keppeltje. Er klinkt luid gejoel als Baudet samen met Theo Hiddema de microfoon neemt.

‘Od avinu chai, am Ysrael chai’ zingt de menigte na afloop. ‘Wij zijn er nog, betekent dat. Het volk van Israël leeft nog’, legt Eva (60) uit. Niet iedereen die op de demonstratie is afgekomen is Joods. Harm Aldershof (70) uit Castricum bijvoorbeeld: ‘Ik ben hier uit solidariteit. Ik heb al de hele dag een keppeltje op. Het is natuurlijk de omgekeerde wereld dat dit niet zou kunnen.’ Nare reacties kreeg hij niet: ‘Soms even een blik.’

SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij spreekt de betogers toe. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op de bijeenkomst zijn vooral veel zestigplussers afgekomen, maar volgens Hidde van Koningsveld (23), voorzitter van de jongerenafdeling van het CIDI, komt dat vooral door het tijdstip. ‘Het is midden op de dag hè, mensen zijn aan het studeren of aan het werk. Als ik met Joodse jongeren spreek, hoor ik vaak hetzelfde: ik ben bang om met een keppel over straat te gaan.’ Zelf draagt van Koningsveld zijn keppel altijd. Ook op straat. ‘Ik word wel regelmatig uitgescholden. Een paar keer per maand denk ik, en op sociale media wel bijna elke dag. Maar ik zou het niet willen verbergen. Al moet je soms aan je veiligheid denken, dan zet ik liever een petje op.’

Aan het einde van de bijeenkomst staat Hanna Luden nog met een paar geprint keppeltjes in haar hand. ‘De meesten kwamen met hun eigen keppel’, zegt ze. ‘Je hoort hier gesprekken ontstaan over de keppeltjes, over waar ze gekocht zijn bijvoorbeeld. Mensen koesteren hun keppeltje, hebben er echt een emotionele relatie mee. Volgens mij staat die keppel vandaag symbool voor iets groots: vrij mogen zijn om je eigen identiteit uit te dragen, zonder risico’s.’