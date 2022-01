Blad Linda kreeg al in 2020 signalen van grensoverschrijdend gedrag door Voice-coach

Het maandblad Linda. In juni 2020 waren bij de redactie twee jonge vrouwen bekend die zeiden slachtoffer te zijn geweest van de rapper en Voice-coach Ali B.

Dit blijkt uit gesprekken met diverse (oud-)medewerkers van Linda, en wordt bevestigd door de creatief directeur van het blad.

Vorige week onthulde het BNNVara-programma Boos dat meerdere prominente medewerkers van The Voice of Holland zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om de coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur. In de uitzending reageerde John de Mol, bedenker en lange tijd producent van het programma, geschokt. De Mol claimde dat hij sinds het begin van The Voice in 2010 slechts één keer had gehoord over wangedrag door een medewerker van het programma, bandleider en toenmalig zwager Rietbergen.

Nu blijkt dat maandblad Linda, sinds 2019 onderdeel van Talpa en geleid door zus Linda de Mol, al eerder concrete signalen ontving van seksueel wangedrag door Ali B. In juni 2020 waren bij de redactie twee jonge vrouwen bekend die zeiden slachtoffer te zijn geweest van de rapper en Voice-coach. Een van hen was een oud deelnemer van de talentenjacht. Ze werd in 2014 uitgenodigd in de Almeerse studio van de rapper, waarop Ali B seks met de 18-jarige vrouw zou hebben geïnitieerd. Volgens de vrouw verstijfde ze en durfde ze zich vanwege de machtsverhouding niet te verzetten.

De andere vrouw die zegt slachtoffer te zijn, deed niet mee aan het talentenprogramma, maar nam in 2018 deel aan een schrijverskamp waar ook Ali B aanwezig was. Daar zou hij haar herhaaldelijk hebben betast. De twee vrouwen wilden anoniem met hun ervaringen naar buiten treden in Linda, maar wilden destijds nog geen aangifte doen.

Vertrouwelijk op de hoogte

De signalen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Ali B waren sinds de zomer 2020 bekend bij diverse medewerkers van het tijdschrift. Ook Linda de Mol was ‘vertrouwelijk op de hoogte gesteld’, verklaart ze via creatief directeur Jildou van der Bijl.

Er is geen melding gedaan bij moederbedrijf en voormalig Voice-producent Talpa, volgens Van der Bijl omdat de Voice-deelnemer dit niet wilde. De vrouw had geen hoop op een goede afhandeling van de melding, aldus Van der Bijl.

De vrouw had in 2014, kort na haar ervaring met Ali B, een melding gedaan bij een itemregisseur van de talentenshow, maar werd naar eigen zeggen ‘weggewoven’. Volgens Van der Bijl wilde de vrouw daarom niet dat haar ervaring opnieuw werd gedeeld binnen Talpa. Linda de Mol zegt dat ze de aantijgingen niet heeft gedeeld met broer John ‘om de anonimiteit en de wens van het slachtoffer te respecteren’. Een woordvoerder van Talpa bevestigt dat deze getuigenissen het bedrijf niet hebben bereikt, maar zegt dat ‘we dit wel graag hadden willen weten’.

De getuigenissen leidden niet tot publicatie in Linda, omdat de hoofdredactie het bewijs te mager vond. Jildou van der Bijl: ‘We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende. Voor publicatie was echt meer bewijs nodig. Er was ook nog geen aangifte. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.’

Omdat de redactie van Linda volgens Van der Bijl ‘niet is toegerust op onderzoeksjournalistiek’, huurde het blad een freelance-journalist in om de getuigenissen op te nemen. Deze freelancer, Lizette Dalebout, zegt tegen de Volkskrant dat ze zelf geen nieuwe slachtoffers heeft gezocht, uit angst dat Ali B erachter zou komen. In plaats daarvan adviseerde ze de vrouwen zelf op zoek te gaan naar andere slachtoffers en zegt ze te hebben geholpen bij het opstellen van oproepen om meer slachtoffers te vinden.

Verhaal elders gedaan: in Boos

Die zoektocht leverde niets op. Na ruim een half jaar wilden de twee vrouwen hun verhaal elders kwijt en opperden dit bij Boos te doen. Volgens Van der Bijl hoopten ze dat Boos meer getuigenissen zou vinden. Zij bracht ze daarop in maart 2021 in contact met Tim Hofman, presentator en maker van het programma. Hun getuigenissen vormden uiteindelijk de aanzet tot de veelbesproken uitzending van vorige week, waarin beide vrouwen anoniem hun verhaal over Ali B deden. Beiden hebben aangifte gedaan tegen de artiest – een van hen wegens verkrachting.

Volgens Van der Bijl hebben commerciële- en familiebanden geen enkele rol gespeeld bij de afweging om niet over de misstanden te publiceren. Ze beaamt dat het schrijven over een misstand in The Voice vanwege die constructie ‘best lastig’ zou zijn, maar de ‘loyaliteit van Linda gaat in de eerste plaats naar de vrouwen en niet naar het moederbedrijf’.

Ali B wil niet op de beschuldigingen reageren. Hij legde, lopende het onderzoek naar de beschuldigingen, woensdag zijn werk neer als artiest en partner van managementbureau Spec. In een verklaring schrijft hij zich te zullen ‘focussen op zijn gezin’.

Heeft u tips over misstanden bij The Voice of Holland of andere talentenjachten? Mail ons vertrouwelijk op tips@volkskrant.nl of bel of app ons op 0615003958. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie over contact met de Volkskrant vindt u hier.