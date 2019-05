Blackwater-oprichter wilde privélegertje om Maduro ten val te brengen

Erik Prince in een kantoor van Blackwater in 2008. Beeld AP

Het plan van Prince, een prominente aanhanger van president Trump, was een huurlingenleger te formeren van vier- tot vijfduizend man sterk. Die troepen zouden ter beschikking moeten staan van oppositieleider Juan Gaidó, die zichzelf tot interim-president heeft uitgeroepen. De strijdmacht zou moeten bestaan uit ex-militairen uit Peru, Ecuador, Colombia en andere Spaanstalige landen.

Volgens twee zegslieden die Reuters sprak probeerde Prince ruim 35 miljoen euro los te krijgen van geldschieters. Ook zou hij plannen hebben gehad om de Venezolaanse overheidstegoeden die in het kader van de internationale sancties zijn bevroren, aan te boren. Volgens Prince zou Guaidó het recht hebben een eigen leger te formeren, nu hij door tal van landen als de legitieme president van Venezuela is erkend. Met het privélegertje zou hij de impasse willen doorbreken die bestaat sinds Guaidó de herverkiezing van Maduro in 2018 ongeldig verklaarde en zichzelf tot interim-president uitriep.

Het Witte Huis wilde geen commentaar geven op de vraag of Prince zijn plannen aan de regering had voorgelegd en of er belangstelling voor het voorstel was. Een woordvoerder van Guaidó zei dat de oppositie geen overleg heeft gevoerd met Prince, maar hij wilde op verdere vragen van Reuters geen antwoord geven.

Burgeroorlog

Het is overigens de vraag of het Witte Huis wel oren zou hebben voor het plan van Prince. Amerikaanse en Venezolaanse militaire experts waarschuwden dat de plannen voor een huurlingenleger een burgeroorlog zouden kunnen uitlokken in Venezuela. Prince zelf liet via een woordvoerder weten dat hij ‘geen plannen heeft een operatie uit te voeren in Venezuela’.

Prince voert al geruime tijd campagne voor het privatiseren van oorlogvoering. Zijn firma sloot tal van lucratieve contracten af in conflictgebieden. Vooral in Irak was Blackwater actief onder contracten met Buitenlandse Zaken en het Pentagon. Blackwater raakte daar in 2007 in opspraak nadat medewerkers van het bedrijf 17 Iraakse burgers hadden doodgeschoten. Prince deed het bedrijf later van de hand, maar hij is nog steeds actief in de particuliere beveiligingssector.

In 2016 doneerde hij 100 duizend dollar aan een politiek actiecomité dat de verkiezingscampagne van Trump steunde. Zijn zus Betsy DeVos werd later minister van Onderwijs in het kabinet van president Trump.