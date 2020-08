Black Panther-acteur Chadwick Boseman, geroemd om zijn bedachtzame blik, blonk uit in mythische en historische rollen

Acteur Chadwick Boseman. Beeld REUTERS

De nooit publiek bekend gemaakte aandoening werd al in 2016 geconstateerd, nog voor zijn hoofdrol in de film die als een mijlpaal wordt beschouwd in de Hollywoodgeschiedenis. Black Panther, de eerste superheldenblockbuster met een vrijwel geheel zwarte cast en zwarte regisseur, waarin het fictieve Afrikaanse koninkrijk Wakanda technologisch ver voorloopt op de rest van de wereld. Boseman behoefde geen auditie te doen voor de hoofdrol als koningszoon en panterheld T’Challa, die in de film uit 2018 de zwaarbevochten troon bestijgt. Regisseur Ryan Coogler was al zeker van zijn zaak: het móest die acteur zijn met de bedachtzame blik. Boseman gold toentertijd als geheimtipp. Een specialist in biografische rollen, zoals zanger James Brown in Get On Up (2014) en de eerste zwarte major league honkballer Jackie Robinson in 42 (2013); films die steeds wat achterbleven bij het talent van de vertolker.

Boseman was al veertig toen hij opging voor de rol van zijn leven. Ook dát zal niet iedereen die Black Panther zag hebben vermoed: de hoofdrolspeler, die zich speciaal voor zijn rol in diverse Afrikaanse vechtkunsten bekwaamde, oogde een goede tien jaar jonger.

Bosemans zwarte panter figureerde voordien al even in Captain America: Civil War, het Avengers-ensemble uit 2016, zou later ook nog meedoen in de twee Avengers-slotfilms uit 2018 en 2019, maar het echte werk betrof toch dat ene solo-superheldenavontuur.

Regisseur Spike Lee castte de acteur voor zijn dit jaar bij Netflix verschenen Vietnamfilm Da 5 Bloods. Weer blonk Boseman - nu met perfect doffe blik - uit als een enigszins mythisch figuur: de in een vuurgevecht omgekomen leider van een groepje Afro-Amerikaanse soldaten, die zoveel jaar later terugkeren naar Vietnam om zijn resten te bergen.

Voor zijn filmcarrière van de grond kwam, speelde Boseman jarenlang kleine, vaak eenmalige rolletjes in diverse televisieseries. Hij groeide op in het plaatsje Anderson in de staat South-Carolina. Moeder werkte als verpleger, vader in de textielfabriek. Chadwick – roepnaam Chad – was de jongste van drie broers; de een danst bij musicals, de ander is priester. Zijn pad keerde toen een jongen uit zijn basketbalteam werd doodgeschoten, Boseman schreef en regisseerde vervolgens een toneelstuk naar aanleiding van die tragedie. En besloot: om te kunnen regisseren, moet ik meer weten van ácteren.

Op Howard University in Washington, waar ook de invloedrijke schrijver en (mede) Black Panther stripauteur Ta-Nehisi Coates schoolging, belandde Boseman in het acteertalentklasje van Phylicia Rashad, beter bekend als Claire Huxtable uit de Cosby-show. Zij bezorgde hem vervolgens een plaatsje in de dramaklas aan Oxford, middels een beurs die werd bekostigd door Denzel Washington, al vernam de jonge acteur de naam van die beroemde sponsor pas later.

Boseman zal nog te zien zijn in zijn hoofdrol als trompettist in het nog te verschijnen Ma Rainey’s Black Bottom, een drama over de (zwarte) muziekindustrie in de jaren twintig.

Dat hij nog nooit genomineerd was voor een voorname acteursprijs gaf niet, zei de acteur eens in een interview. Het superhelden-acteurschap had immers ook zo z’n geneugten. ‘Als ik moet kiezen, heb ik liever dat eigen speelgoedpoppetje dan een Golden Globe.’