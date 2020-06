Black Lives Matter-betogingen in goede sfeer verlopen

De demonstratie in het Rengerspark in Leeuwarden. Beeld ANP

De drukste bijeenkomst was in Leeuwarden, aan het begin van de avond. Op een veld bij het Rengerspark in Leeuwarden kwamen 2500 mensen bijeen, waarna de gemeente het terrein afsloot om zo te garanderen dat iedereen afstand kon houden in verband met corona. De Leeuwarder betoging ging ruimschoots over de beoogde eindtijd heen.

Een van de sprekers was voorman Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet, die in de middag ook al was verschenen op een betoging in Den Bosch. In Leeuwarden riep hij de betogers toe: ‘Burgemeester Sybrand Buma geeft geen moer om zwarte levens. Hij heeft gezegd dat Leeuwarden als laatste Zwarte Piet zal afschaffen. Zijn jullie het daarmee eens?’, waarna het publiek terugriep: ‘Nee!’ Buma wilde daar niet op reageren en liet de opmerking voor rekening van Afriyie.

Demonstranten voeren actie op het Chasseveld in Breda. Beeld ANP

Breda en Den Bosch

Naar schatting duizend mensen demonstreerden in de middag op het Chasséveld in Breda en in Den Bosch waren circa 600 mensen op de been op de Pettelaarse Schans. Sprekers eisten onder meer gelijke behandeling van zwarte mensen en een verbod op Zwarte Piet.

Bij de demonstratie in Den Bosch waren ook drie kloosterbroeders, twee franciscanen en een kapucijn aanwezig. Een van de franciscaner broeders zei op de vraag waarom hij bij de actie was: ‘Ik vind het belangrijk dat we bewust zijn dat racisme er is. Ontkennen is de ergste vorm. Op het moment dat we ons ervan bewust zijn, kunnen we er wat aan doen. Het begint bij onszelf.’ Onder de demonstranten in Breda waren opvallend veel jongeren en witte mensen.

Zondag volgen nog betogingen in Almere en Alkmaar. De demonstraties in Nederland begonnen op tweede pinksterdag met een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daarna volgden andere steden. De protesten zijn een reactie op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Hij overleed nadat een agent hem ruim 8 minuten met een knie in zijn nek met zijn volle gewicht tegen de grond had gedrukt.

Demonstranten in Den Bosch. Beeld ANP