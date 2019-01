Blaast het nieuwe windpark Borssele de kerncentrale van het stroomnet?

Luchtopname van de kerncentrale van Borssele in 2011. Beeld ANP

Het was anders gepland. Natuurlijk zag netbeheerder Tennet al jaren geleden dat er in Zeeland iets moest gebeuren. De hoogspanningskabel die nu de kerncentrale verbindt met het Nederlandse hoogspanningsnet, is zwaar overbelast. Met het oog op de naderende komst van het windpark Borssele gaf Tennet twee jaar geleden via een aanbesteding bouwmaatschappij ­Heijmans de opdracht een nieuwe verbinding aan te leggen van de kerncentrale naar Rilland, bij Bergen op Zoom, waar de kabel aansluit op het landelijke hoogspanningsnet.

2019 mei

Wat staat er het komend jaar allemaal te gebeuren en wat gaat er veranderen? In deze serie blikken we vooruit. Dit is aflevering 5.

Maar in oktober kwam er een kink in de kabel. Heijmans was al aan het werk, maar de masten bleken niet te voldoen. Tennet beëindigde het contract en claimde alvast een schadevergoeding van 10 miljoen euro bij Heijmans.

Door dat conflict zal de nieuwe verbinding een jaar later klaar zijn dan was verwacht. Als windpark Borssele in de laatste maanden van dit jaar begint stroom te produceren, kan die stroom via een tijdig gelegde kabel keurig aan wal komen. Maar daar moet hij verder via dezelfde kabel waar ook de kerncentrale gebruik van maakt. Op dagen dat het dan ­lekker waait, zal het kraken en knetteren op de nu al overbelaste kabel. Het windpark bereikt volgend jaar al een vermogen van 700 megawatt.

Mocht dat gebeuren, zegt de woordvoerder van Tennet, moet ‘congestie-management’ uitkomst bieden: dan wordt stroomproducenten gevraagd het kalmer aan te doen. Voor de kosten daarvan moet Tennet opdraaien. Dat hoeft niet per se te betekenen dat de kerncentrale minder moet produceren; er zijn namelijk ook nog wat ­fabrieken en glastuinders met eigen generatoren in het gebied. Maar hun vermogen is beperkt. Ook naburige windparken kunnen besluiten hun molens uit de wind te draaien. Zij hebben bij elkaar een vermogen van ‘slechts’ zo’n 100 megawatt.

Ørsted, het Deense energieconcern waarvan het windpark is, laat alvast weten niet van plan te zijn de nieuwe molens meteen maar uit de wind te draaien. ‘In Europa hebben groene stroomproducenten voorrang op het net, en daarvan zullen we gebruikmaken’, zegt de woordvoerder.

Tennet kan groene producenten niet dwingen. De enige grote producent die wel kan worden gedwongen, is de kerncentrale Borssele met zijn 480 megawatt.