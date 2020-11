Bizarre complottheorie: bekende Nederlandse hacker zal Trump zege bezorgen

Een demonstratie van Biden-aanhangers tegen de oproep van Trump om het tellen van de stemmen te taken. Beeld AFP

Gonggrijp (52) is een groot criticus van stemmen per computer. Aanhangers van QAnon, populair in radicaal-rechtse kringen, denken dat hij degene is over wie een advocaat van Trump afgelopen vrijdag sprak, toen ze werd geïnterviewd door Fox News. Sprekend over een volgens haar omstreden leverancier van stemmachines zei ze: ‘I'm going to release the kraken’. Dat betekent zoveel als: ik zal onze tegenstanders een vernietigende slag toebrengen.

Gonggrijp blikt vol verbazing terug op wat daarna gebeurde: ‘Complotdenkers, die overal verborgen boodschappen zien, zijn gaan googelen: kraken, computers, stemmachines. Op die manier kwamen ze op mijn Engelstalige Wikipediapagina terecht.’ Rop Gonggrijp is de oprichter van internetprovider XS4all en hij speelt een prominente rol in een boek uit 1985 van Jan Jacobs over hackers. De titel is – jawel – Kraken en Computers. Conclusie van de complotdenkers: dit kán geen toeval zijn, hij is Kraken, Trumps geheime wapen.

Gonggrijp was in 2006 een van de initiatiefnemers van de actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’. Op zijn Wikipediapagina vallen termen als Wikileaks, omdat hij in 2010 betrokken was bij de totstandkoming van de film Collateral Murder, over Irakese burgers die worden doodgeschoten vanuit een Amerikaanse helikopter.

Onzintheorieën

Op Twitter, waar hij ruim zevenduizend volgers heeft, kreeg Gonggrijp er in korte tijd vele tientallen bij. ‘Ze waren stuk voor stuk knettergek’, zegt Gonggrijp. ‘Hun timeline stond vol onzintheorieën, van QAnon.’ Volgens deze beweging zweert een elite van pedofiele satanisten samen om Trump af te houden van een tweede termijn.

Gonggrijp moet lachen om zijn ‘ontmaskering’ door QAnon. ‘Het is onzin. Deze mensen zien verbanden die er niet zijn. Maar leg dat maar eens uit. Ik heb het een paar keer geprobeerd, het leidde tot niets. Ze zien geen verschil tussen degelijke nieuwssites en persbureaus en sites vol berichten over ufo’s. Daarom heb ik ze geblokt. Ik wil m’n normale volgers niet lastigvallen met hun reacties.’

Denkt Gonggrijp, als criticus van stemmachines, zelf eigenlijk dat op grote schaal is gefraudeerd bij de Amerikaanse verkiezingen? ‘Nee. Niet omdat ik zoveel vertrouwen heb in die computers, maar omdat waarnemers van beide partijen in stembureaus waren en omdat stembiljetten zijn gebruikt die werden ingescand. Die kun je namelijk natellen.’

Dat zulke biljetten nog bestaan is vooral de verdienste van activisten als hijzelf, die waarschuwden dat verkiezingen per computer niet te controleren zijn. ‘Ik heb vijftien jaar geleden al gezegd dat twijfels over een verkiezingsuitslag tot grof geweld kunnen leiden, of een burgeroorlog. Toen werd ik uitgelachen. Nu zie je het gebeuren.’

Zelf wil Gonggrijp er niets mee te maken hebben, blijkt ook uit zijn nieuwe Twitterprofiel: ‘Not Kraken. Go away.’