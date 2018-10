Bizar en surrealistisch bezoek van West aan Trump: ‘Kanye heeft hulp nodig’

Kanye West omhelst president Trump in het Oval Office. Foto Getty Images

‘Wel, ik zal jullie wat zeggen’, stamelde Trump in het Witte Huis nadat West eindelijk was uitgesproken. ‘Dat was nogal indrukwekkend.’

In het Oval Office brak direct gelach uit. Want wanneer was het ooit voorgekomen dat een gast van de Amerikaanse president zichzelf in het Witte Huis omschreef als een ‘crazy motherfucker’? Die opstond om de president joviaal te omhelzen, alsof het om een familielid ging?

De 41-jarige West, een van de weinige zwarte beroemdheden die Trump steunt, was uitgenodigd voor een werklunch. Samen met oud-footballspeler Jim Brown zou worden gesproken over onder andere hervorming van het rechtssysteem, werkgelegenheid in de binnensteden en het geweld in moordstad Chicago.

De rapper richt zich tot Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van Trump, tijdens zijn minutenlange monoloog in het Witte huis. Foto Getty Images

Litanie van woorden

Jared Kushner, die zich bezighoudt met de materie, en Trumps dochter Ivanka zouden ook een vorkje mee prikken. Voor Trump, die in 2016 amper de steun kreeg van de zwarte kiezers, was het een gelegenheid om te laten zien dat hij heus wel begaan was met het lot van de zwarte bevolking. En geen racist was, zoals veel zwarte tegenstanders roepen.

Maar Kanye zou Kanye niet zijn als hij, net zoals hij vaak tijdens zijn concerten doet, niet zou vervallen in een litanie van woorden waaraan geen touw is vast te knopen. De rapper hield zich in de eerste minuten van het ontvangst nog opvallend stil, maar nadat hij het woord had gekregen kon niemand er meer tussen komen.

Ook Trump en zijn adviseurs niet. Zo’n tien minuten lang sprak de rapper, gezeten tegenover de president, over zijn jeugd zonder vader, zijn stemmingswisselingen, de armoede onder zwarte landgenoten, zijn huwelijk met Kim Kardashian en zijn onvoorwaardelijke steun voor Trump.

Ivanka Trump, dochter van de president, praat met Kanye West. De rapper stelde zich al direct nadat Trump zich kandidaat had gesteld voor het presidentschap, achter de miljardair. Foto AFP

Trump als vaderfiguur

Want tot woede van veel bekende zwarte sterren en ook zijn fans, steekt Kanye zijn liefde en bewondering voor de miljardair al twee jaar niet onder stoelen en banken. ‘Trump is nu aan een heldenreis bezig’, riep de rapper. ‘Hij had nooit gedacht dat een crazy motherfucker als Kanye zou oproepen om hem te steunen.’ Hij beschouwde de president zelfs als een vaderfiguur. ‘Ik voel mij als Superman als ik zo’n Make America Great Again-pet opdoe.’

De rapper pakte zijn mobiel om zijn betoog kracht bij te zetten dat de president alles in de wereld verdiende en dus in de toekomst in een door waterstof aangedreven vliegtuig moest gaan rondvliegen. Weg dus met Air Force One. De naam wist hij al: de iPlane One. ‘Als hij er niet goed uitziet, zien wij er niet goed uit’, riep de rapper. ‘Dit is onze president. Hij moet er het hipst uitzien.’ Het probleem: zo’n vliegtuig bestaat nog helemaal niet.

Trump hoorde het allemaal ietwat onwennig aan. Hij stak zijn handen over elkaar en hij probeerde zo serieus mogelijk te kijken. Maar hij genoot ook zichtbaar dat zo’n grote zwarte beroemdheid hem openlijk steunde. Na afloop overheersten echter de negatieve reacties op het gedrag van de rapper. ‘Kanye heeft hulp nodig’, aldus de zwarte CNN-presentator Don Lemon. ‘Hij heeft, tegenover al deze witte mensen, zichzelf maar vooral de zwarte Amerikanen zó belachelijk gemaakt.’