Bivakkeren in een ministerie werkt: Blokhuis in actie

Na meer dan 800 dagen op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg was de maat vol voor Charlotte Bouwman. Haar protest in het ministerie van Volksgezondheid lijkt effect te sorteren, nu staatssecretaris Blokhuis de druk op de sector opvoert.

En verder: zoekt het kabinet naar een goedmakertje voor Zeeland en kreeg de koning twee D66'ers op bezoek.

NIEUWS VAN DE DAG

Kamer wil de knoet erover

De tijd van zachte heelmeesters is in de rechtspraak al lang voorbij. Vergeleken met twintig jaar geleden straffen rechters beduidend harder, zeker als het gewelds- en zedenmisdrijven betreft. Toch is de strafmaat voor één vergrijp nog niet hoog genoeg, als je het aan het kabinet en het Openbaar Ministerie vraagt: die voor doodslag. Die impulsdaad kan immers ook ‘een sluitstuk zijn van een kwalijk patroon’, zei OM-topman Gerrit van der Burg onlangs, al is er dan geen bewijs voor moord.

De Tweede Kamer volgt nu dat voorbeeld. Uit een rondgang door de Telegraaf blijkt dat een meerderheid het verschil tussen de maximale straffen voor moord en doodslag wil verkleinen. Directe aanleiding is de dood van de 16-jarige scholiere Hümeyra. Haar dader bedreigde haar al maanden en belaagde haar uiteindelijk met een doorgeladen pistool, maar volgens de rechter was er te weinig bewijs voor moord. Hij kreeg 14 jaar cel (en tbs) voor doodslag, 1 jaar minder dan het maximum.

Dat moet anders, vindt de Kamer, al zijn de partijen er onderling nog niet uit over wat de nieuwe maximumstraf moet worden. VVD, PvdA en SGP pleiten voor 25 jaar, de PVV 30. Eerder pleitte het CDA er zelfs voor de straffen voor doodslag en moord gelijk te trekken. Dan zouden plegers van doodslag ook levenslang kunnen krijgen.

DEBAT VAN DE DAG

Vliegen boven de raketten

Hoe kan het dat KLM deze maand over Iran en Irak bleef vliegen, tot zelfs ná de raketaanvallen op Amerikaanse bases in dat laatste land? Daarover debatteerde de Tweede Kamer vandaag. Een debat dat herinneringen opriep, want 5,5 jaar geleden rezen dezelfde vragen na de ramp met de MH17, neergeschoten met een raket boven conflictgebied Oost-Oekraïne.

Als het aan D66 ligt, is het voortaan niet meer aan de luchtvaartmaatschappijen om te bepalen of een land veilig genoeg is. In een vandaag gelanceerd plan stelt de partij voor die bevoegdheid neer te leggen bij de Europese autoriteit EASA in plaats van bij de maatschappijen, die extra kosten maken als ze moeten omvliegen.

Ook partijen als CDA, GroenLinks, PvdA en SP voelen ervoor om de beslissing niet langer aan maatschappijen over te laten, bleek tijdens het debat, al bestaat nog geen overeenstemming over wie er dan wel over moet gaan. EASA wordt gezien als een stroperige organisatie, terwijl de Nederlandse autoriteit slechts beperkte macht heeft.

Luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen beloofde de zorgen zo spoedig mogelijk met haar Europese collega's te bespreken. Omdat het niet eenvoudig is ‘alle Europese landen op één lijn te krijgen’, heeft de minister de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gevraagd om advies over wat Nederland in de tussentijd zelf kan doen.

WACHTEN OP ZORG

Blokhuis komt in beweging

Niet alleen woorden, ‘maar ook daden’ beloofde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dinsdagavond aan journalist Charlotte Bouwman. Zij zit sinds vorige week iedere dag in de hal van het ministerie uit protest tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, waar zij al meer dan twee jaar op staat.

Een dag later zette Blokhuis een eerste stap. Binnen een maand moet er een plan liggen om de extreem lange wachttijden, eiste hij vandaag van zorgverzekeraars en GGZ-instellingen. Als zij daar niet in slagen, zegt Blokhuis over te gaan op dwang, bijvoorbeeld in de vorm van boetes voor het niet nakomen van de zorgplicht.

EN DAN DIT NOG

Iets leuks voor Zeeland

Het kabinet zoekt in allerijl naar een goedmakertje voor Zeeland, nu de provincie kan fluiten naar de beloofde marinierskazerne. Naast de eerder genoemde optie van een gedeelde kazerne voor douane, marechaussee, marine en Navo-troepen op doorreis, komt ook Damen in beeld. De bekende scheepsbouwer zou volgens de Telegraaf de bouw van vier marineschepen kunnen verplaatsen van Roemenië naar de werf in het teleurgestelde Vlissingen.

Echt gezellig is het niet

Carola Schouten heet dezer dagen Brugman. Vandaag ging de minister van Landbouw samen met premier Rutte opnieuw in gesprek met boeren en milieuclubs over de stikstofproblematiek. Volgens de bewindslieden is het goed als de natuurlijke tegenstanders wat vaker met elkaar aan tafel zitten. De radicale Farmers Defence Force vindt het maar slap gedoe en schoof niet aan bij deze ‘vertoning voor de bühne'.

Handen uit de mouwen

Afgelopen weekend werden hun namen al bekend, vandaag begonnen ze echt: de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Alexandra van Huffelen (51), eerder directeur van vervoerbedrijf GVB, en Hans Vijlbrief (56), tot voor kort topambtenaar in Brussel, werden vanochtend beëdigd door koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch. Aan het D66-duo de zware taak het vertrouwen van de in de toeslagenaffaire gedupeerde ouders terug te winnen en de roestige Belastingdienst een grote beurt te geven.

