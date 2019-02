Nieuws Bitcoin

Bitcoinbeheerder neemt toegang tot 127 miljoen euro mee het graf in

Bitcoin-beleggers zijn mogelijk 127 miljoen euro kwijt, nu de beheerder van het Canadese handelsplatform voor digitale munten QuadrigaCX is overleden zonder zijn wachtwoorden achter te laten. De Canadees Gerald Cotten was eigenaar van de beurs voor bitcoins en andere cryptomunten. De 30-jarige ondernemer overleed op 9 december tijdens een reis in India, volgens Canadese media aan complicaties gelieerd aan een chronische ontstekingsziekte van de darm, de Ziekte van Crohn.