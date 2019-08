Bisdommen waarschuwen: internetoplichters doen zich voor als pastoor om geld af te troggelen

De Sint Janskathedraal in Den Bosch Beeld Marcel van den Bergh

De bisdommen van Den Bosch en Breda waarschuwen voor internetcriminelen die zich voordoen als pastoor en via phishingmails goedgelovige parochianen geld proberen af te troggelen. Zo ontvingen minstens tien vrijwilligers van de parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard deze week een e-mail van iemand die zich voordoet als hun pastoor Roland Putman, waarin om ‘een gunst’ wordt gevraagd.

De mails met zijn naam en foto zijn in gebrekkig Nederlands geschreven, met als intrigerend onderwerp: ‘vrede en zegeningen’. De parochie Heilige Franciscus heeft een voorbeeld van zo’n phishingmail op haar site gezet. ‘Hallo Wim. Goedemorgen en hoe ben je?’, luidt de aanhef. ‘Ik heb een gunst van je nodig. Stuur me een e-mail terug wanneer je dit bericht krijgt.’

Een collega van Putman reageerde als test op de e-mail, vertelt Putman vrijdagmorgen. Hij kreeg prompt een mailtje terug van de neppastoor. ‘Daarin wordt geschreven: ‘Ik ben nu bij mensen die kanker hebben. Voor deze mensen wil ik wat doen’’, aldus Putman. ‘En daarna het verzoek om cadeaukaarten voor iTunes te kopen.’

Pastoor Putman heeft de neppastoor geconfronteerd met de identiteitsfraude. ‘Vervolgens kreeg ik een mailtje terug waarin de fraudeur het over een andere boeg gooide’, aldus Putman. ‘Hij schreef: excuses Vader, voor wat ik heb gedaan. Want ik heb alleen maar geld nodig. Kunt u mij helpen?’

Fraudehelpdesk

De pastoor heeft de phishingmail aangemeld bij de Fraudehelpdesk. Ook gaat hij aangifte van identiteitsfraude doen bij de politie. ‘Het is heel triest dat juist onze parochianen die goedgevig zijn en het hart op de goede plek hebben, zo in hun vertrouwen worden beschaamd’, aldus Putman. Putman heeft op Facebookpagina al gewaarschuwd voor de nepmail. ‘Pas op’, schrijft hij. ‘Is níét mijn maildadres!’ Hij hoopt vooral dat goedgelovige oudere parochianen, die minder bedreven zijn op internet, niet in de bedelmail trappen.

Ook in het bisdom Breda is een pastoor getroffen door een phishingmail. ‘Opgelet: oplichters doen zich via mail voor als pastorale beroepskrachten’, waarschuwt het bisdom. Na banken en andere instellingen is nu ook de kerk het doelwit geworden van internetcriminelen. ‘De laatste jaren zien nepmails er bedrieglijk echt uit’, aldus het bisdom. ‘Zeker wanneer wordt geprobeerd het taalgebruik van een persoon of organisatie te imiteren.’