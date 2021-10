Bioscopen en theaters maakten massaal gebruik van coronasteun

De eerste film wordt weer gedraaid bij filmhuis Lux na versoepeling van de coronamaatregelen in juni Beeld Marcel van den Bergh

Acht op de tien bioscopen vroegen geld aan voor het deels betalen van de vaste lasten of een tegemoetkoming van de salariskosten. Bij theaters en schouwburgen vroeg 69 procent coronasteun aan.

Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook cafés, hotels, pretparken en sportzalen vroegen verhoudingsgewijs veel steun aan. Van maart 2020 tot en met juni 2021 zijn vijf pakketten met steunmaatregelen van kracht geweest. Ruim 26 duizend bedrijven (6 procent van alle bedrijven) met twee of meer werkzame personen ontvingen sinds maart 2020 doorlopend overheidssteun voor loonkosten of de regeling voor vaste lasten.

Bijna 162 duizend bedrijven hebben minimaal één keer steun gevraagd. De meeste steun is verleend in het tweede kwartaal van 2020, vlak na de uitbraak van de coronacrisis. In de lente van 2021 vroegen bedrijven aanmerkelijk minder geld aan. Het laatste pakket liep tot 1 oktober en is niet meegenomen in deze analyse. Uit gegevens van het UWV blijkt dat in die periode 27.500 bedrijven nog een verzoek tot steun hebben ingediend. Na 1 oktober is er geen generieke regeling meer en zal alleen voor enkele specifieke sectoren, zoals de nachtcafés nog steun beschikbaar zijn.