Biologische landbouw in de lift, maar Nederland loopt achter op andere EU-landen

Prei wordt geoogst bij een biologisch land- en tuinbouwbedrijf in het Zuid-Hollandse Strijen. Beeld ANP / Jeffrey Groeneweg

Opvallend is volgens Bionext de forse toename van landbouwgrond die in omschakeling is naar een biologisch model: de oppervlakte van landbouwgrond in omschakeling nam met 28 procent toe. Voor veel agrariërs is de overstap naar biologisch op de lange termijn rendabel, becijferde het CBS deze week. Zij boeren bijna een kwart beter dan gangbare, niet-biologische bedrijven.

De biologische sector heeft ook de wind in de zeilen vanuit de ketenpartners. Steeds meer producenten schakelen over naar biologische producten. Zo maakte conservenfabrikant Hak deze week bekend in 2027 volledig overgestapt te willen zijn op biologische teelt voor alle groenten en peulvruchten uit Nederland.

Toch leven er ook zorgen binnen de sector. ‘Deze gestage groei is heel positief, maar we zien ook dat veel ondernemers het zwaar hebben’, zegt Michaël Wilde, directeur van Bionext. Door de energiecrisis en het koopkrachtverlies zijn consumenten minder geneigd duurdere biologische producten aan te schaffen.

Ook heeft Nederland nog een grote inhaalslag te maken. Ondanks de gestage groei wordt op slechts 4,4 procent van de Nederlandse landbouwgrond biologisch geboerd. Het Europese gemiddelde is ruim twee keer zo hoog. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft naar 15 procent biologisch in 2030. De ambities van het kabinet blijven achter bij die van de Europese Commissie: die streeft naar een kwart biologisch landbouwareaal in 2030.