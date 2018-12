Binnenkort verkrijgbaar bij Amsterdamse poelier: hertenbiefstuk uit de Oostvaardersplassen

Een van de drie herten die maandag werden geschoten. Beeld Hollandse Hoogte / Olivier Middendorp

Maandag is de gebiedsbeheerder begonnen met het afschieten van de grote grazers. Een deel blijft achter in het gebied voor de vos, de raaf en de kraai. Na een openbare inschrijving voor de verkoop van het edelhertenvlees dat geschikt is voor consumptie, koos Staatsbosbeheer voor de wild en gevogelte groothandelaar uit Amsterdam - die in heel Nederland levert. Door de decemberdrukte was het niet mogelijk voor Pieter van Meel om de dieren nog dit jaar op de kerstmenu's te krijgen.

De geschoten herten zullen ter plekke ontdaan worden van hun ingewanden en in een koelinstallatie worden opgeslagen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal ieder dier dat aankomt bij de poelier individueel keuren. Staatsbosbeheer ontvangt voor het vlees een beperkte vergoeding, maar de kosten van onder meer het faunabeheer en de koelinstallatie zijn hoger dan de opbrengsten, laat een woordvoerder weten.

In welke restaurants en bij welke andere poeliers het vlees via Pieter van Meel straks verkrijgbaar is, wordt in de tweede week van januari duidelijk, laat Thomas van Meel (zoon van) in een reactie weten. Een hertenbiefstuk uit andere Nederlandse natuurgebieden is in winkels doorgaans verkrijgbaar vanaf 4 euro per 100 gram. Van Meel wil proberen het vlees ook bij mensen te krijgen die minder te besteden hebben, bijvoorbeeld via Voedselbanken.

Wild heeft, vergeleken met ander vlees, een relatief lage milieubelasting. Om het niet verloren te laten gaan is Staatsbosbeheer al langere tijd in gesprek met poeliers. Uit een eerdere rondgang van de Volkskrant bleek wisselend enthousiasme onder vleesverwerkers. Koos van Rijn, poelier in Lelystad, liet desgevraagd weten dat hij het vlees niet hoeft. ‘Daar begin ik niet aan’, zegt hij, verwijzend naar alle ophef rond de Oostvaardersplassen. ‘Ik wil graag mijn ramen heel houden.’

Doelwit

De provincie Flevoland beëindigde deze zomer na decennia het beleid om de natuur zoveel mogelijk de vrije loop laten. Dit gebeurde onder grote maatschappelijke druk van mensen die het in de winter niet konden aanzien dat dieren in het gebied vermagerden en dood gingen door gebrek aan voedsel. De situatie leidde tot doodsbedreigingen aan het adres van boswachters en betrokken ecologen. Diverse dierenwelzijnsorganisaties probeerden op hun beurt via de rechter het afschot van gezonde dieren te voorkomen, maar die besliste vorige week anders.

Binnen Staatsbosbeheer is onenigheid over de nieuwe koers. Twee van de vier boswachters die de dieren moesten gaan afschieten, lieten zich in september overplaatsen naar een ander gebied. Zij willen geen gezonde dieren afschieten.

Met het nieuwe beleid is het ook niet gedaan met de onvrede onder activisten, die de afgelopen jaren geregeld vernielingen aanbrachten bij het gebied. Staatsbosbeheer deed deze week aangifte van vernieling nadat onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag de sloten van toegangshekken van de Oostvaardersplassen hadden volgespoten met lijm. De actie lijkt gericht tegen het afschot van de edelherten.

‘Natuurlijk heb ik er ook rekening mee gehouden dat ik doelwit word’, zegt Van Meel. ‘Het zou kunnen gebeuren, maar wij zijn een wildbedrijf, dit is ons werk. Ik zoek het niet op, maar ik probeer me ook niet bang te laten maken. Ik vind het belangrijker dat dit duurzame vlees niet verloren gaat.’