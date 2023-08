Binnenkort eindelijk bekend van welke ouders kinderen door toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst

Ouders die door de toeslagenaffaire zijn gedupeerd in gesprek met Lilian Marijnissen (SP). Ze bezochten de Tweede Kamer voor een debat over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Daaruit rolt nog binnen twee weken een namenlijst met naar schatting ongeveer drieduizend ouders. Rond 19 september ontvangt een eerste deel van hen een brief die hen wijst op de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp van een speciaal ondersteuningsteam. De rest van de ouders krijgt in het najaar post.

Bijna twee jaar geleden publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst cijfers van het aantal uit huis geplaatste kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire: het zijn er zeker tweeduizend, van wie ruim zeshonderd minderjarigen nog steeds niet thuis wonen. Omdat de gegevens waren geanonimiseerd, was niet duidelijk wie het precies betrof.

Jeugdbescherming

De kwestie riep veel emotie op. Voor de groep ouders die behalve de Belastingdienst ook de jeugdbescherming achter zich aan kregen, werd een speciaal ondersteuningsteam opgericht, dat in april vorig jaar aan het werk ging. Dat team kon, vanwege het ontbreken van de persoonsgegevens, de ouders niet zelf benaderen.

Daarom besloot minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in mei vorig jaar dat er gegevens gekoppeld moesten worden om de namenlijst van deze groep gedupeerden boven tafel te krijgen. Door privacyregels bleek dit niet zonder meer te kunnen. Er was een nieuwe wet voor nodig. De wet voor een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens is deze zomer van kracht geworden.

Het heeft allemaal veel langer geduurd dan de minister en de medewerkers van het ondersteuningsteam hadden gewenst. Nu zeggen zij ‘heel benieuwd’ te zijn hoeveel ouders zich nadat zij de brief hebben ontvangen nog gaan melden voor ondersteuning.

Vanaf dinsdag 19 september zitten de medewerkers van het ondersteuningsteam klaar om de verwachte extra telefoontjes te beantwoorden. ‘Het zou ook kunnen dat sommige ouders ons boos gaan bellen met de vraag hoe we aan hun gegevens komen’, zegt projectleider Judith Peeters. ‘Dat zullen we dan ook uitleggen.’

Contact

Tot nog toe hebben zich bijna vijfhonderd gedupeerden bij het ondersteuningsteam gemeld, vooral alleenstaande moeders. Zij krijgen bij het contact met de jeugdbescherming en het op orde krijgen van hun leven hulp van vijftig zogenoemde procesbegeleiders. Zeventien kinderen van deze ouders zijn met hulp van de procesbegeleiders terug naar huis gegaan. Ook lukte het om bij enkele tientallen ouders het contact met hun kinderen weer tot stand te brengen of te verbeteren.

In september moet ook het langverwachte verdiepende onderzoek uitkomen van de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de hamvraag moet beantwoorden: wat is de precieze samenhang tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsingen van kinderen van gedupeerde ouders? Op die beladen vraag is tot dusver geen afdoende antwoord gegeven.

Een eerder verschenen globaler onderzoek van het CBS concludeerde dat er ‘gemiddeld genomen geen bewijs is dat gedupeerden door de dupering van de toeslagenaffaire vaker in aanraking komen met de jeugdbescherming. Niet uit te sluiten is dat dit voor individuele gevallen wel het geval is.’