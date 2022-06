Binnenhof lijkt afscheid te nemen van jaarlijkse barbecue, die steeds ongemakkelijker begon te worden

Boris van der Ham (D66, links) en André Rouvoet (ChristenUnie, rechts) op de Binnenhof Barbecue in 2008. Beeld ANP

Het was een terugkerend evenement dat geleidelijk wat ongemakkelijk begon te worden: de leden van Tweede en Eerste Kamer en van het Europees Parlement, maar ook pers en andere Binnenhof-bewoners, die op de eerste donderdag van juli een spiesje gingen prikken op de binnenplaats van perscentrum Nieuwspoort. Meestal dicht opeengepakt, de bordjes ongemakkelijk hoog houdend, angstvallig hopend geen vlekken te maken. De parlementariërs op hun hoede voor fotografen, die mikken op plaatjes van een wijd opengesperde mond waarin een stuk vlees verdwijnt.

Die barbecue wordt al decennia aangeboden door de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Daarmee is het een lobbyevenement voor de verwerkers van het vlees van kippen, varkens en runderen.

In 2020 en 2021 ging de barbecue wegens corona niet door. Bij eerdere edities leek de belangstelling tanende, niet alle Kamerleden wilden gezien worden op een evenement van de vleesverwerkende industrie. Op het plein, 100 meter verderop, werd de laatste jaren een alternatieve barbecue gehouden met louter vegetarische gerechten. Dit jaar zou het de vraag zijn of Kamerleden zich wilden laten fêteren door de agrarische industrie, dezelfde sector die eraan bijdraagt dat sommigen van hen niet veilig over straat kunnen of thuis worden belaagd. Gert-Jan Oplaat, voormalig Kamerlid voor de VVD die onlangs bekendmaakte over te stappen naar de BoerBurgerBeweging, is voorzitter van Nepluvi.

Volgens Dé van de Riet, woordvoerder van de COV, is de verbouwing van het Binnenhof de werkelijke oorzaak dat de barbecue dit jaar niet doorgaat. Nieuwspoort, dat deel uitmaakt van het Binnenhof-complex, kan door de verbouwing geen volwaardige faciliteiten leveren.

Op het menu staan doorgaans spiesjes van rund- en kalfsvlees, varkens- en kipsaté, lamskoteletjes, drumsticks, runderribstuk, kalfsgebraad, eendenborstfilet, worstjes, kleine hamburgers, vleeswaren en broodjes pulled pork, aangevuld met groentespiesjes, salades, rauwkost en vers fruit. ‘We komen niet om vlees te promoten’, zegt Van de Riet. ‘Zelfs de groente is bij ons beter, de hele schijf van vijf komt langs.’

De vleesverwerkende industrie is volgens de woordvoerder ‘voornemens volgend jaar deze mooie traditie voort te zetten’. Nieuwspoort verhuist binnenkort naar het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Een buitenbarbecue is daar niet mogelijk. De woordvoerder: ‘Dan wordt het een buffet.’

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren spreekt van fantastisch nieuws. ‘Dit kan nu definitief een reliek van het verleden worden.’ Overigens, ook de alternatieve barbecue slaat een beurt over. Die werd gehouden op het Plein, dat vanwege de verbouwing deels met hekwerken is afgezet.