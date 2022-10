Binnenhof kiest, in arren moede, voor de verontwaardiging als wapen tegen radicaliserend FvD

FvD-leider Thierry Baudet in het gebouw van de Tweede Kamer in gesprek met journalisten. Beeld ANP

Wat is de overtreffende trap van verontwaardiging? D66-leider Sigrid Kaag benaderde de stemming op het Binnenhof zondag waarschijnlijk het meest accuraat in haar reactie op de jongste ontsporing van Forum voor Democratie: ‘Iedere keer als je denkt dat de bodem in zicht is, blijkt het erger en gevaarlijker te kunnen.’ Premier Mark Rutte sloot zich daarbij aan: ‘Een nieuw dieptepunt.’

Daarmee voerden ze het koor aan van bewindslieden, Kamerleden en journalisten die zich verenigden in hun afkeer van de manier waarop FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zondag SBS6-verslaggever Merel Ek als ‘rioolrat’ presenteerde aan zijn achterban. Steen des aanstoots is een videoserie Rioolratten ontmaskerd, waarin FvD aankondigt ‘rioolratten in hun ware gedaante’ te laten zien. In de eerste aflevering werd Ek overvallen met camera en microfoon bij haar werkkamer in het parlementsgebouw. Van Meijeren had naar eigen zeggen een appeltje met haar te schillen vanwege een interview van vorige week, waarin hij zich niet eerlijk behandeld voelde. Hij kondigde aan dat hij dit vaker gaat doen. ‘Zolang die journo’s wegkomen met hun walgelijke praktijken, zullen ze er ongegeneerd mee blijven doorgaan. Confrontatie is dus helaas onvermijdelijk.’

Aanvallen op de journalistiek vanuit de rechts-populistische hoek zijn niet nieuw (denk aan Geert Wilders’ ‘tuig van de richel’), maar nog niet vaak werden ze zo op de persoon gericht. Dat voelden Ek en vele van haar collega’s ook meteen aan. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de actie ‘in alle opzichten alarmerend en kwalijk’. Vooral omdat Van Meijeren Kamerlid is én aankondigt dat dit een begin van een reeks is. ‘Hij dreigt eigenlijk: ‘Journalisten, pas op.’ Dit soort acties ondermijnen de rol van de journalist.’

Eensgezinde afkeer

Soortgelijke reacties kwamen van CDA-minister Hugo de Jonge (‘puur vergif, dit’), VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (‘walgelijk, kwaadaardig en levensgevaarlijk’) en partijleiders als Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks). ‘Dit is bedreigend voor de veiligheid van journalisten, voor het vrije woord, voor onze democratie. Doodeng. Onacceptabel’, aldus Segers.

Die eensgezinde etalering van politieke afkeer is een nieuw verschijnsel. Sinds Wilders’ entree als PVV-leider in de Kamer, zestien jaar geleden, zoekt het Binnenhof met vallen en opstaan naar een adequate reactie. Negeren, in gesprek gaan, snoeihard counteren: alle tactieken zijn geprobeerd, zonder dat ze enige matigende invloed hadden.

Inmiddels heeft ook niemand die illusie meer en resteert de strategie van de collectieve verontwaardiging: niet zwijgen als er weer een grens wordt gepasseerd, het mag niet onopgemerkt blijven. Die verenigde afkeer is deels gevolg van gedeelde smart. Iedereen die de FvD-behandeling heeft ondergaan, weet waartoe die leidt. Ministers, Kamerleden, leden van het Outbreak Management Team: ze werden nog maanden achtervolgd door bedreigingen en intimidaties via sociale media. Niet zelden eindigde het met politieposten in de voortuin. Het is geen toeval dat zwaar getroffen bewindslieden als Kaag en De Jonge vooropgaan in het tegengeluid.

Tot hier en niet verder, is daarom sinds kort het adagium. Op het Binnenhof, waar de meerderheid de normen kan bepalen en dus enige regie heeft, leidt dat inmiddels tot een rode lijn die steeds duidelijker wordt getrokken: er gaat in beide Kamers vrijwel geen debat meer voorbij zonder dat PVV- of FvD-Kamerleden het woord wordt ontnomen.

Het nadeel van ophef

Maar daarmee is het ongemak niet weg, al is het maar omdat Wilders en Baudet de indruk wekken dat het precies in hun straatje past. Elke uitsluiting wordt breed uitgemeten via hun eigen kanalen: kijk eens hoe hier onze vrijheid van meningsuiting weer wordt geschonden! De onvermijdelijke ophef vergroot het bereik van de boodschap.

En zolang politici op hun eigen sociale media alles kunnen zeggen en doen wat ze willen, is ook de disciplinerende werking van rode lijnen op het Binnenhof gering. Van Meijeren nam zijn filmpje donderdag op, kort nadat zijn partijleider door een grote meerderheid in de Tweede Kamer was geschorst vanwege het verzwijgen van zijn neveninkomsten.

Baudet schaarde zich na de publicatie van het filmpje meteen vierkant achter Van Meijeren. ‘Het hele kartel komt in beweging. Journalisten zijn immers hun verdedigingslinie! Dankzij het eenzijdige, gekleurde, demoniserende werk van deze journo’s blijven politieke tegenstanders op afstand en wordt de destructie van Nederland aan het zicht onttrokken.’ En passant liet FvD weten dat Van Meijeren de smaak te pakken heeft. Hij gaat de komende tijd ‘vaker met camera op onderzoek uit’.

Aan de vraag wat daar dan tegen te doen is, waagde geen van de verontwaardigde politici zich maandag nog. De grens van wat aanvaardbaar is op sociale media wordt immers niet op het Binnenhof getrokken, maar in de Amerikaanse hoofdkantoren van Twitter en Facebook. Voor zwaarder geschut op nationaal niveau, zoals een strafrechtelijke aanpak van een partij, is niet alleen de politieke overtuiging nodig dat een beweging de rechtsstaat ondermijnt, maar ook voldoende juridisch bewijs om dat aan te tonen.

Plus de motivering om het te doen, wetende wat het aan polarisatie los zal maken in de samenleving. Van alle fractieleiders zinspeelt vooralsnog alleen Volt-aanvoerder Laurens Dassen op dat scenario, in de hoop er tenminste een gesprek over op gang te brengen. ‘Intimidatie, bedreiging, tribunalen, journalisten monddood willen maken: FvD valt al jaren onze democratie en rechtsstaat aan. We mogen niet meer wegkijken en willen samen met andere partijen onderzoeken wat de opties zijn.’