Binnen de eerste maand al 150 meldingen bij het Aanmeldpunt Afstand en Adoptie

Beeld uit een tehuis voor ongehuwde moeder in Leiden, 1967. Beeld Johan Van Gurp

Het aanmeldpunt is een initiatief van Sander Dekker (VVD), minister voor Rechtsbescherming. Het is bedoeld om de verhalen in kaart te brengen van de 15 duizend vrouwen die in de tweede helft van de vorige eeuw hun kind moesten afstaan voor adoptie. Niet alleen de zogenoemde afstandsvrouwen, afstandskinderen en adoptieouders zijn gevraagd zich te melden, maar ook familieleden, artsen, vroedvrouwen, geestelijken en hulpverleners. Kortom, iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest bij een gedwongen adoptie.

Astrid Werdmuller van stichting Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen, noemt het een succes dat er zoveel aanmeldingen zijn in korte tijd. Ze gaat ervan uit dat er nog veel meer zullen komen. Dat hoopt ze zelfs. ‘Wij vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun verhaal vertellen en daarmee een bijdrage leveren aan het onderzoek.’

Onderzoekers van de Radboud Universiteit schatten dat er tussen 1956 en 1984 – de periode tussen de invoering van de adoptiewet en de legalisering van abortus – zo’n 15 duizend vrouwen afstand hebben gedaan van hun kind. Een groot deel van deze vrouwen, met name ongehuwde, heeft dit onder grote druk van ouders of hulpverleners moeten doen.

Veel mensen, slachtoffers maar ook andere betrokkenen, durven vanwege pijn, verdriet en schaamte niet over de gedwongen adopties te praten. Met het aanmeldpunt hoopt het ministerie hier verandering in te brengen, en daarnaast te onderzoeken in hoeverre de overheid aansprakelijk is voor al dit leed.

Tot en met juni 2020 kunnen mensen zich aanmelden.