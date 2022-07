Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, krijgt miljoenenboete van DNB wegens ontbreken registratie

Aandelenkoers van Binance op een smartphone. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Alle bedrijven die cryptodiensten aanbieden in Nederland, zoals het verhandelen van Bitcoin en andere cryptomunten, moeten zo’n registratie hebben om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Gebruikers van de dienst zouden door het ontbreken van de registratie een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij dergelijke praktijken. DNB ziet het daarom als een ‘zeer ernstige’ overtreding.

De hoogte van de boete is onder meer vastgesteld op basis van het handelsvolume van 13.7 miljard van Binance. Daarmee is het bedrijf de grootste cryptopartij ter wereld. Volgens de DNB had Binance bovendien een voordeel ten opzichte van andere concurrerende partijen. Zo hoefde het bedrijf door het ontbreken van de registratie geen heffing af te dragen aan DNB of andere kosten te maken. Het is onbekend hoeveel mensen de dienst in Nederland gebruiken maar DNB spreekt van een ‘zeer groot aantal klanten’.

Illegaal

Al in augustus vorig jaar waarschuwde de toezichthouder dat Binance in Nederland illegaal bezig was en dat er mogelijk stappen zouden volgen. Volgens de DNB reageerde het concern daar niet direct op en vroegen ze ook niet gelijk de benodigde registratie aan. Het bedrijf zou zich al vanaf de invoering van de registratieplicht in mei 2020 tot zeker december vorig jaar niet aan de wet hebben gehouden.

De boete was in eerste instantie nog hoger maar omdat Binance na het opleggen van de sanctie alsnog een registratieaanvraag heeft gedaan, matigde de DNB de geldstraf met 5 procent. DNB mag als toezichthouder een boete van maximaal 4 miljoen euro opleggen.

Kaaimaneilanden

Wereldwijd staat Binance bekend als een bedrijf dat er alles aan doet om onder toezicht uit te komen. Zo staat het concern officieel ingeschreven op de Kaaimaneilanden, een bekend belastingparadijs in de Caraïbische zee, terwijl het kantoor houdt in Singapore. En in de landen waar het concern actief is, houdt het zich lang niet altijd aan de regels.

Het omzeilen van de regels was voor de Italiaanse financiële autoriteit vorig jaar al reden voor een officiële waarschuwing. De Britse waakhond verbood de activiteiten van het Binance een jaar geleden omdat het concern ‘niet in staat was tot effectief toezicht’.

In de VS startten justitie en de belastingdienst een onderzoek naar het bedrijf. De autoriteiten vrezen illegale transacties en witwaspraktijken via het digitale geldsysteem. Daarnaast heerst bezorgdheid over financiële schade die consumenten kunnen oplopen door cryptohandel.

Ook het verdienmodel van Binance kreeg de afgelopen maanden een klap. Binance verdient geld door verkopers en kopers van cryptocurrency aan elkaar te binden in ruil voor een vergoeding. Daardoor voelt het bedrijf de koersval van cryptomunten, zoals die van Bitcoin eerder dit jaar, direct.