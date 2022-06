Bilthovense scholieren vrijdag opnieuw thuis na dreigmail, schoolfeest afgelast

Screenshot van het dreigement. Beeld RTV Utrecht

De foto belandde dinsdagavond rond 22.15 uur in de mailbox bij ongeveer honderd van naar schatting 1.350 middelbare scholieren van de school. Het betrof een afbeelding van een handwapen, met daarbij de tekst: ‘Hallo, ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven.’ De foto blijkt afkomstig van een Amerikaanse website.

De afzender van de mail – die juni en juli vermoedelijk door elkaar haalde – leek een van de ‘werkers’ te zijn, zoals de leerlingen van De Werkplaats worden genoemd. Via sociale media verspreidde het bericht zich verder. De politie, die de bedreiging uitermate serieus nam, wilde donderdag niet antwoorden op vragen over de foto en het wapen.

Texas

Rector Jeroen Croes informeerde leerlingen en ouders dinsdagavond per mail. ‘We kunnen zien dat er op het account van de werker is ingelogd vanuit het buitenland en dat dat niet door de werker zelf is gebeurd’, schreef hij. ‘We zullen met onze ict-afdeling en provider onderzoeken of we kunnen achterhalen wie gebruik heeft gemaakt van het account.’

Woensdag kwamen de leerlingen nog gewoon naar school, maar in de loop van de dag adviseerden de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester van De Bilt om de deuren donderdag de gehele dag gesloten te houden. ‘Dit hangt samen met het onderzoek dat de politie doet naar de herkomst van de dreigmail’, schreef de rector in een volgend bericht aan de ouders.

‘Dat was even schrikken’, zegt Carola Rotscheid, wier 16-jarige dochter een werker van de school is. ‘Zeker als je denkt aan wat er vorige week gebeurde op die school in Texas. Als zoiets daar kan gebeuren, kan het hier ook gebeuren.’ Vlak na middernacht kregen ook de ouders van de basisschool van De Werkplaats bericht dat hun kinderen de volgende dag thuis moesten blijven. ‘Ik las het bericht ’s nachts in bed’, vertelt een moeder die anoniem wil blijven om de verhouding met de school niet te beschadigen. ‘Daarna kon ik niet meer slapen.’

Ook vrijdag dicht

Terwijl de leerlingen hun lessen donderdag online volgden, hielden politieagenten en handhavers de omgeving van de school in de gaten. Rond het middaguur vertrokken ze weer. Een woordvoerder van de politie spreekt over ‘een rustig beeld van de locatie’.

Donderdagmiddag besloot De Werkplaats ook vrijdag niet open te gaan, ‘omdat het onderzoek niet is afgerond’, aldus woordvoerder Grada Huis. ‘Wij volgen het advies van de driehoek op.’ Wrang is dat De Werkplaats die dag het 96-jarig bestaan zou vieren. ‘Dat wordt uitgesteld’, zegt ze.

Het Nieuwe Lyceum, een middelbare school die pal naast De Werkplaats gelegen is, ging donderdag wel open. Rector Philip Wind informeerde leerlingen en ouders per mail dat de bedreiging alleen gericht was tegen leerlingen van De Werkplaats. ‘Om die reden vindt het crisisteam het niet nodig dat Het Nieuwe Lyceum vandaag ook zou sluiten.’ Toen echter bleek dat De Werkplaats een dag langer gesloten zou blijven, besloot de leiding van Het Nieuwe Lyceum om vrijdag ook dicht te blijven, na overleg met de gemeente.