Billenknijpen voor S10: zangeres moet lang wachten maar is door naar Songfestival-finale

Het was lang spannend maar zangeres S10 is namens Nederland door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Beeld AP

Het was billenknijpen voor S10, wier inzending het eerste Nederlandstalige festivalnummer sinds 2010 is. De drie presentatoren – muzikanten Mika en Laura Pausini en tv-presentator Alessandro Cattelan – noemden de tien landen die zaterdag in de finale staan in willekeurige volgorde. The Netherlands klonk als laatste.

Tijdens een niet al te sterke eerste halve finale traden zeventien landen op. Behalve Nederland staan ook Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Moldavië, en Oekraïne in de finale van zaterdag.

Oekraïne geldt als grote favoriet, voornamelijk vanwege steunbetuigingen voor de oorlog met Rusland – dat werd uitgesloten van deelname. Volgens de bookmakers heeft Oekraïne 49 procent kans om te winnen. Behalve Oekraïne staan ook gastland Italië (15 procent) en het Verenigd Koninkrijk (8 procent) er goed voor. Nederland staat negende (van de 33) op de lijst met kanshebbers, met 1 procent.

Robert van Gijssel, muziekrecensent van de Volkskrant, zegt dat hij tijdens het optreden van S10 zijn hart vasthield. ‘In De diepte zitten zoveel stille momenten, waarin je als artiest echt even poedelnaakt op het podium staat. Geen dansgroepje of neusfluiters om je achter te verschuilen.’

Halverwege dacht Van Gijssel dat ze het er niet doorheen zou slepen. ‘En op het laatst leek het of ze vocaal echt even wat verstikte. Maar ze herstelde wel en uiteindelijk vond ik het toch goed werken, passend ook bij de inhoud van dat liedje natuurlijk, dat een soort afscheid is van de ellende die ze heeft beleefd.’

In een eerder interview met de Volkskrant zei S10 dat ze afscheid nam van de ‘kleine Stien, de bange Stien van vroeger’. Als opgroeiend meisje in het Noord-Hollandse dorpje Abbekerk werd ze geplaagd door angsten en kreeg ze een psychose. Ze werd opgenomen en belandde in een isoleercel.

Het leek alsof ze dat afscheid ter plekke stond te beleven, zegt Van Gijssel. ‘Daardoor werd haar stem een beetje dik, brokje in de keel, leek het. Maar op mij kwam het heel oprecht over.’

De thematiek van sommige andere inzendingen was aanmerkelijk lichter. ‘Instead of meat I eat veggies and pussy. I like them both fresh, I like them both juicy’, wilden de Letten zingen. Die tekst werd, na ingrijpen van de organisatie, gekuist. Uit wie de Noorse inzending bestaat, is een raadsel. De artiesten uit dat land dragen tijdens hun gehele deelname gele wolvenmaskers. De Noren zijn door, de Letten niet. Ook Albanië, Slovenië, Bulgarije, Kroatië, Denemarken en Oostenrijk zijn uitgeschakeld.

Voor het eerst sinds 2019 mocht het weer volle bak zijn bij het Eurovisie Songfestival – al moesten bezoekers wel een mondkapje dragen. In 2020 werd het feest in Rotterdam afgelast vanwege corona. In 2021 ging het wel door, al moest Ahoy gedeeltelijk leeg blijven.

Door de overwinning toen in Rotterdam van de glamrockers van Maneskin is het evenement nu in het Italiaanse Turijn, in Pala Alpitour. Tijdens de Winterspelen van 2006 werden daar ijshockeywedstrijden gespeeld.

De presentatoren zijn Laura Pausini, Mika en Alessandro Cattelan. Laura Pausini werd begin jaren negentig in Nederland populair met haar powerballad La Solitudine, door Paul de Leeuw later bewerkt tot Ik wil niet dat je liegt. Mika (echte naam: Michael Holbrook Penniman), geen Italiaan maar een Libanese Brit, scoorde een jaar of vijftien geleden hit na hit, zoals Relax (Take It Easy), Big girl (you are beautiful) en Grace Kelly. Cattelan presenteerde bijna tien jaar lange de Italiaanse The X Factor.

Donderdag is de tweede halve finale. Ook dan zullen er zeventien landen optreden, waarvan er tien door zullen gaan. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië behoren, omdat hun publieke omroepen fors bijdragen, tot de big five en zijn al verzekerd van een plaats in de finale, aanstaande zaterdag.