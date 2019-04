Bill Weld wil de Republikeinse partij op Trump heroveren en meldt zich aan als tegenkandidaat

Oud-gouverneur van Massachusetts Bill Weld kondigt maandag aan dat hij zich namens de Republikeinse partij kandidaat stelt voor het presidentschap van Amerika. Beeld EPA

De 73-jarige oud-gouverneur van Massachusetts maakt geen geheim van zijn afkeer van Trump, volgens hem een ‘narcist’ en een ‘bullebak’ die het ambt van president te schande heeft gemaakt. ‘Het is hoogste tijd terug te keren naar de principes van Lincoln: gelijkheid, waardigheid en kansen voor iedereen.’ Weld nam in 2016 al deel aan de verkiezingen, maar toen als running mate van Gary Johnson, de presidentskandidaat van de Libertaire partij. Nu is hij teruggekeerd naar de Republikeinse partij om Trump de voet dwars te zetten.

Als er een Amerikaanse aristocratie is, hoort Weld erbij. Zijn voorvaderen zouden al met de Mayflower, het schip dat de Pilgrim Fathers naar Amerika bracht, in de Nieuwe Wereld zijn aangekomen. Maar volgens Weld viel dat wel mee. ‘Ze stuurden eerst hun bedienden, zodat die hun onderkomen gereed konden maken’, grapte hij.

Belastingverlagingen

Net als Hillary Clinton begon zijn carrière als juridisch medewerker van de Congrescommissie die onderzoek deed naar de Watergate-affaire. Hij klom onder president Ronald Reagan op van openbaar aanklager in Massachusetts tot onderminister van Justitie. Van 1991 tot 1997 was hij gouverneur van Massachusetts, waar hij zich populair maakte met een reeks belastingverlagingen.

Politiek gezien is hij het tegenbeeld van Trump. Op sociaal gebied is hij liberaal – voor het recht op abortus, voor het homohuwelijk – terwijl hij op fiscaal-economisch terrein conservatief is: een zo klein mogelijke overheid, een streng fiscaal beleid en vrije handel.

Ondanks zijn onberispelijke staat van dienst zijn de ‘Never Trump’- Republikeinen niet echt blij met Welds kandidatuur. Zij hadden liever een sterkere kandidaat gehad. De politieke site FiveThirtyEight noemt hem zelfs ‘een van de zwakste kandidaten’ die de Never Trumpers tegen de bewoner van het Witte Huis in stelling kunnen brengen. Trump zal de Republikeinen er ongetwijfeld aan herinneren dat Weld bij de verkiezingen van 2008 Obama steunde en in 2016 Hillary Clinton.

Volgens FiveThirtyEight hoort Weld bij een uitstervende soort: de gematigde Republikeinen die het vroeger goed deden in het tamelijk liberale noordoosten van de VS. Maar daar hebben zij veel terrein verloren aan de Democraten, naarmate de Republikeinse partij steeds verder naar rechts opschoof.

Campagnekas

Weld heeft bovendien een enorme achterstand op Trump, die nog steeds de steun heeft van 87 procent van de Republikeinen. Daarbij komt dat Trump kan beschikken over een goed gevulde campagnekas. Alleen de eerste drie maanden van dit jaar haalde hij al 30 miljoen dollar binnen.

Toch blijft het een tegenvaller voor Trump dat hij vanuit eigen partij concurrentie krijgt. Als Weld het in staten als New Hampshire goed doet, zou dat een teken kunnen zijn dat de onafhankelijke kiezers genoeg van hem hebben. In dat geval zou hij wel eens veel moeite kunnen krijgen zijn kunststukje van 2016 te herhalen, toen hij tegen de verwachting in de verkiezingen won doordat hij de meeste kiesmannen in het Kiescollege achter zich kreeg.