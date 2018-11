Bill Nelson erkent nederlaag; Florida na hertelling alsnog naar Republikeinen

De hertellingen waren nodig omdat het verschil tussen beide kandidaten minder dan 0,25 procent bedroeg. Na eerst een machinale en vervolgens nog een handmatige hertelling van de stemmen, behaalde Scott uiteindelijk een voorsprong van 10.033 stemmen op Nelson, op een totaal van zo’n 8,2 miljoen uitgebrachte stemmen.

De Republikein kreeg 50,05 procent van de stemmen, Nelson behaalde 49,93 procent. De uitslag zou dinsdag definitief bevestigd moeten worden. ‘Mijn felicitaties voor Rick en zijn moedige en succesvolle campagne’, zo twitterde de Amerikaanse president Donald Trump direct na het bekend worden van de uitslag.

From day one Rick Scott never wavered. He was a great Governor and will be even a greater Senator in representing the People of Florida. Congratulations to Rick on having waged such a courageous and successful campaign! Donald J. Trump

Republikeinse meerderheid Senaat

Met de winst van Scott in Florida komen de Republikeinen voorlopig op 52 van de 100 zetels in de Senaat. Dat is één zetel winst. In Mississippi volgt eind november nog een herstemming. In het Huis van Afgevaardigden veroverden de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen, wel de meerderheid.

In ‘swing state’ Florida zijn de verkiezingen wel vaker erg spannend. Zo was er ook in de gouverneursrace een machinale hertelling. Die duidde de Republikein Ron DeSantis aan als winnaar. En in 2000 moesten in de staat de stemmen herteld worden voor de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk won de Republikein George W. Bush er van de Democraat Al Gore met slechts 537 stemmen voorsprong.