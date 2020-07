Bill Gates laat zich uit over complottheorieën: ‘Ik hoop dat er een einde aan zal komen als de mensen eenmaal de feiten kennen’

Bill Gates, hier op archiefbeeld, is sinds de uitbraak van de coronapandemie de favoriete boeman van complotdenkers. Beeld Reuters

Sinds de uitbraak worden op sociale media artikelen en gemanipuleerde foto’s verspreid met de boodschap dat de steenrijke Microsoft-oprichter de kwade genius is achter de pandemie. Zo is op YouTube een video miljoenen keren bekeken waarin Gates ervan wordt beticht ‘15 procent van de bevolking te willen elimineren’ door middel van vaccinatie.

Ook wordt de miljardair ervan beschuldigd misbruik te willen maken van coronavaccinaties om bij miljarden personen microchips aan te brengen zodat ze gevolgd kunnen worden. Uit een peiling deze week van Yahoo News/YouGov bleek dat 28 procent van de ondervraagden in de VS deze samenzweringstheorie geloofde.

‘De mensen zijn op zoek naar een simpele verklaring’, betoogde Gates op CNN. ‘Onze stichting heeft meer geld uitgegeven dan wie dan ook om vaccins te kopen zodat levens gered kunnen worden’, zei hij, doelend op het werk van zijn filantropische organisatie Bill & Melinda Gates Foundation. Deze heeft de afgelopen twintig jaar miljarden dollars uitgegeven om onder andere de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. Gates heeft sinds de uitbraak begon 250 miljoen dollar beloofd om de coronacrisis aan te pakken.

‘Wij moeten de waarheid vertellen’, zei de miljardair eerder deze week tegen CBS News over de beschuldigingen aan zijn adres. ‘Ik hoop dat er een einde aan zal komen als de mensen eenmaal de feiten kennen.’

Gates toonde zich verbaasd over de populariteit van de theorieeën: ‘Ik hoop dat dit alles er niet toe leidt dat mensen huiverig worden om zich te laten vaccineren’, aldus Gates tegen CNN over de gevolgen van de samenzweringstheorieën. ‘Ik hoop dat wij het voordeel van de twijfel zullen krijgen. En dat dit samenzweringsgedoe uiteindelijk zal ophouden. Ik ben verbijsterd over de aantallen waar het hier om gaat. En het betreft zeker niet alleen mensen die er aparte ideeën op na houden. Mensen willen in deze pandemie weten wie de slechterik is.’