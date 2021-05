Bill en Melinda Gates kondigen scheiding aan na 27 jaar huwelijk

Het Gates-koppel in 2018, op bezoek bij de Franse president. Beeld REUTERS

Het tweetal was 27 jaar getrouwd. In die tijd groeide Bill Gates dankzij zijn bedrijf Microsoft uit tot een van ‘s werelds rijkste personen. Het stel bestiert sinds 2000 de Bill & Melinda Gates Foundation, een van de grootste filantropische instellingen ter wereld.

‘Na veel nadenken en veel werk aan onze relatie hebben we de beslissing genomen om ons huwelijk te beëindigen’, aldus het tweetal in een verklaring. ‘We geloven niet meer dat we samen als koppel kunnen groeien in de volgende fase van onze levens. Wij vragen om ruimte en privacy voor onze familie terwijl we beginnen aan dit nieuwe leven.’

Het echtpaar trok de laatste jaren veel aandacht met hun filantropie. Vorig jaar trok Bill Gates trok zich terug uit de raad van bestuur van Microsoft omdat hij zich helemaal wilde concentreren op zijn werk voor de goede doelen die hij samen met zijn vrouw steunde met miljarden dollars.

Miljardenscheiding

Gates was tot 2000 de topman van Microsoft, het computersoftwarebedrijf dat hij in 1975 samen met Paul Allen oprichtte. Daarna bleef hij betrokken bij het leiden van de onderneming. Zo was hij tot 2014 voorzitter van de raad van bestuur.

Het echtpaar heeft niet bekendgemaakt onder welke financiële voorwaarden ze gaan scheiden. Hun rollen in de stichting blijven onveranderd. Ze zijn allebei voorzitter van de Bill en Melinda Gates Foundation die momenteel beschikt over een vermogen en bezittingen van zo’n 42 miljard euro. Op de lijst van zakenblad Forbes van 's werelds rijkste personen staat Bill Gates momenteel op de vierde plaats. Hij is goed voor bijna 103 miljard euro.

De scheiding is de tweede miljardenscheiding in twee jaar waarbij de allerrijkste Amerikanen zijn betrokken. In 2019 maakte Amazon-oprichter Jeff Bezos samen met zijn vrouw MacKenzie Scott bekend uit elkaar te gaan. Die scheiding maakte van Scott in een klap een van ‘s werelds rijkste vrouwen dankzij haar 31 miljard euro aan Amazon-aandelen. Bezos is, ondanks de scheiding, nog altijd de rijkste man op aarde. Met een geschat vermogen van zo’n 150 miljard euro voert hij opnieuw, net als de drie voorgaande jaren, de Forbeslijst aan.